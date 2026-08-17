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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Pieverse، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Pieverse، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن PIEVERSE

معلومات سعر PIEVERSE

ما هو PIEVERSE

الوثيقة البيضاء لـ PIEVERSE

الموقع الرسمي لـ PIEVERSE

اقتصاد توكن PIEVERSE

توقعات سعر PIEVERSE

سجل PIEVERSE

دليل شراء PIEVERSE

محول عملة PIEVERSE إلى الفيات

عقود PIEVERSE الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Pieverse (PIEVERSE)

التحليل الفني اليوم لـ Pieverse (PIEVERSE)

توفر صفحة Pieverse تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PIEVERSE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Pieverse أدناه.

تغير سعر Pieverse (PIEVERSE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.8485--+8.12%+29.55%+15.26%
اعرف المزيد عن سعر Pieverse

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Pieverse

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Pieverse عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 13
حيادي 3
شراء 10
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 10حيادي 1شراء 3
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 2شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.8502
0.8502
R2
0.8502
0.8501
R1
0.8501
0.8501
PP
0.8501
0.8501
S1
0.85
0.85
S2
0.85
0.85
S3
0.8499
0.85

إشارات السوق الخاصة بـ Pieverse

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.47M
$1.52 M
$1.99 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.04M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.31 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.36 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.65 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.69 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Pieverse

صافي التدفقسعر PIEVERSEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.10 M0.85
2026-08-16-$0.06 M0.85
2026-08-15$0.01 M0.84
2026-08-14-$0.02 M0.79
2026-08-13$0.00 M0.73

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Pieverse (PIEVERSE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Pieverse المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPIEVERSE
$0.8491
$0.8491$0.8491
-0.55%
85.40K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة PIEVERSE إلى USD

المبلغ

PIEVERSE
PIEVERSE
USD
USD

1 PIEVERSE = 0.8485 USD

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