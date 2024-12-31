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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Pi Network، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Pi Network، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ Pi Network (PI)

التحليل الفني اليوم لـ Pi Network (PI)

توفر صفحة Pi Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Pi Network أدناه.

تغير سعر Pi Network (PI)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.08607---3.08%+3.13%-42.35%
اعرف المزيد عن سعر Pi Network

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Pi Network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Pi Network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 7
حيادي 4
شراء 15
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 5حيادي 0شراء 9
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 4شراء 6
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.08616
0.08613
R2
0.08613
0.08611
R1
0.08611
0.0861
PP
0.08608
0.08608
S1
0.08606
0.08606
S2
0.08603
0.08605
S3
0.08601
0.08603

إشارات السوق الخاصة بـ Pi Network

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-1.01M
$5.69 M
$6.70 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.07M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$1.44 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$1.38 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.11M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$3.70 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$3.60 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Pi Network

صافي التدفقسعر PIUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Pi Network

تداول أسواق Pi Network (PI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Pi Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPI
$0.08607
$0.08607$0.08607
-0.25%
1.06M (USDT)
/USDCPI
$0.08618
$0.08618$0.08618
-0.20%
634.60K (USDT)
/USD1PI
$0.086
$0.086$0.086
-0.49%
659.73K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة PI إلى USD

المبلغ

PI
PI
USD
USD

1 PI = 0.08607 USD

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