التحليل الفني اليوم لـ Pi Network (PI) توفر صفحة Pi Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Pi Network أدناه. التسجيل

تغير سعر Pi Network (PI) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.08607 -- -3.08% +3.13% -42.35%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Pi Network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Pi Network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 7 حيادي 4 شراء 15 المتوسطات المتحركة : شراء بيع 5 حيادي 0 شراء 9 المؤشرات الفنية : شراء بيع 2 حيادي 4 شراء 6 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.08616 0.08613 R2 0.08613 0.08611 R1 0.08611 0.0861 PP 0.08608 0.08608 S1 0.08606 0.08606 S2 0.08603 0.08605 S3 0.08601 0.08603

إشارات السوق الخاصة بـ Pi Network صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -1.01M $5.69 M $6.70 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.07M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $1.44 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $1.38 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.11M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $3.70 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $3.60 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Pi Network صافي التدفق سعر PIUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Pi Network (PI) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Pi Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT PI $0.08607 $0.08607 $0.08607 -0.25% 1.06M (USDT) تداول / USDC PI $0.08618 $0.08618 $0.08618 -0.20% 634.60K (USDT) تداول / USD1 PI $0.086 $0.086 $0.086 -0.49% 659.73K (USDT) تداول