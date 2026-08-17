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ما هو PEP

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الموقع الرسمي لـ PEP

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التحليل الفني اليوم لـ PEP (PEP)

التحليل الفني اليوم لـ PEP (PEP)

توفر صفحة PEP تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PEP، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل PEP أدناه.

تغير سعر PEP (PEP)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0000799--+31.19%+14.46%-31.77%
اعرف المزيد عن سعر PEP

تدفق رأس المال الخاص بـ PEP

صافي التدفقسعر PEPUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.00 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق PEP (PEP) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر PEP المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPEP
$0.0000799
$0.0000799$0.0000799
+4.17%
39.27M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة PEP إلى USD

المبلغ

PEP
PEP
USD
USD

1 PEP = 0.0000799 USD

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