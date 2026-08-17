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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Peaq network، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Peaq network، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن PEAQ

معلومات سعر PEAQ

ما هو PEAQ

الوثيقة البيضاء لـ PEAQ

الموقع الرسمي لـ PEAQ

اقتصاد توكن PEAQ

توقعات سعر PEAQ

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التحليل الفني اليوم لـ peaq network (PEAQ)

التحليل الفني اليوم لـ peaq network (PEAQ)

توفر صفحة peaq network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PEAQ، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل peaq network أدناه.

تغير سعر peaq network (PEAQ)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.01649---6.95%-4.91%-37.19%
اعرف المزيد عن سعر peaq network

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Peaq network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Peaq network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 7
حيادي 6
شراء 13
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 1حيادي 3شراء 10
المؤشرات الفنية:بيعبيع 6حيادي 3شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01645
0.01644
R2
0.01644
0.01643
R1
0.01643
0.01643
PP
0.01642
0.01642
S1
0.01641
0.01641
S2
0.0164
0.01641
S3
0.01639
0.0164

إشارات السوق الخاصة بـ Peaq network

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.20M
$1.66 M
$1.85 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.13 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.13 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Peaq network

صافي التدفقسعر PEAQUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.01 M0.02
2026-08-16$0.00 M0.02
2026-08-15$0.00 M0.02
2026-08-14$0.01 M0.02
2026-08-13$0.00 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن peaq network

تداول أسواق peaq network (PEAQ) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر peaq network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPEAQ
$0.01649
$0.01649$0.01649
+0.06%
1.72M (USDT)
/USDCPEAQ
$0.0165
$0.0165$0.0165
+0.42%
3.37M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة PEAQ إلى USD

المبلغ

PEAQ
PEAQ
USD
USD

1 PEAQ = 0.01649 USD

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