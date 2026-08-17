التحليل الفني اليوم لـ peaq network (PEAQ) توفر صفحة peaq network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PEAQ، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل peaq network أدناه. التسجيل

تغير سعر peaq network (PEAQ) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.01649 -- -6.95% -4.91% -37.19%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Peaq network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Peaq network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 7 حيادي 6 شراء 13 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 1 حيادي 3 شراء 10 المؤشرات الفنية : بيع بيع 6 حيادي 3 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.01645 0.01644 R2 0.01644 0.01643 R1 0.01643 0.01643 PP 0.01642 0.01642 S1 0.01641 0.01641 S2 0.0164 0.01641 S3 0.01639 0.0164

إشارات السوق الخاصة بـ Peaq network صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.20M $1.66 M $1.85 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.03 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.03 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.13 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.13 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Peaq network صافي التدفق سعر PEAQUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.01 M 0.02 2026-08-16 $0.00 M 0.02 2026-08-15 $0.00 M 0.02 2026-08-14 $0.01 M 0.02 2026-08-13 $0.00 M 0.02 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق peaq network (PEAQ) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر peaq network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT PEAQ $0.01649 $0.01649 $0.01649 +0.06% 1.72M (USDT) تداول / USDC PEAQ $0.0165 $0.0165 $0.0165 +0.42% 3.37M (USDT) تداول