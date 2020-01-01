توكنوميكس PAWZONE (PAWZONE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PAWZONE (PAWZONE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PAWZONE (PAWZONE) PawZone is a blockchain technology company focused on developing decentralized applications for Shibarium, the upcoming Shiba Inu Layer 2 network. Their community, the Pawfighters, is dedicated to the betterment of the Shiba Inu ecosystem. PawZone is currently building an NFT marketplace for Shibarium which is expected to outperform many of the larger NFT marketplaces currently available followed by Shiba Inu GG, the upcoming gaming guild. The PAW token will serve as the governance token for the project, allowing members to determine the future of the project through their participation in a DAO.PAW can be spent to level up in Shiba Inu GG to earn more for your contributions with the assets you borrow. الموقع الرسمي: https://www.pawzone.io/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x1aa51bc7eb181ce48ce626bf62f8956fa9555136 اشتر PAWZONE الآن!

توكنوميكس PAWZONE (PAWZONE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PAWZONE (PAWZONE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 500.00B $ 500.00B $ 500.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 215.90K $ 215.90K $ 215.90K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.000045 $ 0.000045 $ 0.000045 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000010511378402 $ 0.000000010511378402 $ 0.000000010511378402 السعر الحالي: $ 0.0000004318 $ 0.0000004318 $ 0.0000004318 معرفة المزيد عن سعر PAWZONE (PAWZONE)

توكنوميكس PAWZONE (PAWZONE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PAWZONE (PAWZONE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PAWZONE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PAWZONE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PAWZONE، استكشف السعر المباشر لتوكن PAWZONE!

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