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PAWSE السعر(PAWSE)

USD

مخطط أسعار PAWSE (PAWSE) المباشر

$0.010041
$0.010041$0.010041
+0.61%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول PAWSE

السعر الحالي لـ PAWSE (PAWSE) اليوم هو 0.010041 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من PAWSE إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق PAWSE:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 55.65K USD
- تغير سعر PAWSE خلال اليوم هو +0.61%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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PAWSE أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار PAWSE لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00006088+0.61%
30 يوم$ -0.019959-66.53%
60 يوم$ -0.019959-66.53%
90 يوم$ -0.019959-66.53%
تغير سعر PAWSE اليوم

سجل اليوم PAWSE تغيرًا $ +0.00006088 (+0.61%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر PAWSE لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.019959 (-66.53%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر PAWSE لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد PAWSE تغييرًا في $ -0.019959 (-66.53%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر PAWSE لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.019959 (-66.53%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

PAWSE معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار PAWSE: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.008
$ 0.008$ 0.008

$ 0.01202
$ 0.01202$ 0.01202

$ 1.44937
$ 1.44937$ 1.44937

+0.37%

+0.61%

-66.53%

PAWSE معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 55.65K
$ 55.65K$ 55.65K

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ما هو PAWSE ( PAWSE )

تم إنشاء هذه عملة الميم بواسطة نفس المطور الذي أنشأ $WIF، وهي عبارة عن عملة ميم ذات طابع حيواني.

متوفر PAWSE على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك PAWSE الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين PAWSEلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول PAWSE على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء PAWSE سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر PAWSE

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل PAWSE، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ PAWSE؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارPAWSE.

سجل أسعار PAWSE

يوفر تتبع مسار سعر PAWSE معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ PAWSE. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار PAWSE.

توكنوميكس PAWSE (PAWSE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس PAWSE (PAWSE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس PAWSE والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء PAWSE ( PAWSE )

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عملة PAWSE إلى العملات المحلية

1 PAWSE إلى VND
264.228915
1 PAWSE إلى AUD
A$0.01536273
1 PAWSE إلى GBP
0.00732993
1 PAWSE إلى EUR
0.00863526
1 PAWSE إلى USD
$0.010041
1 PAWSE إلى MYR
RM0.04257384
1 PAWSE إلى TRY
0.39772401
1 PAWSE إلى JPY
¥1.4539368
1 PAWSE إلى RUB
0.78691317
1 PAWSE إلى INR
0.86282313
1 PAWSE إلى IDR
Rp164.60653104
1 PAWSE إلى KRW
13.64260629
1 PAWSE إلى PHP
0.57083085
1 PAWSE إلى EGP
￡E.0.50255205
1 PAWSE إلى BRL
R$0.0552255
1 PAWSE إلى CAD
C$0.01375617
1 PAWSE إلى BDT
1.22711061
1 PAWSE إلى NGN
15.54326718
1 PAWSE إلى UAH
0.41891052
1 PAWSE إلى VES
Bs1.034223
1 PAWSE إلى PKR
Rs2.85897393
1 PAWSE إلى KZT
5.19179946
1 PAWSE إلى THB
฿0.32773824
1 PAWSE إلى TWD
NT$0.29600868
1 PAWSE إلى AED
د.إ0.03685047
1 PAWSE إلى CHF
Fr0.0080328
1 PAWSE إلى HKD
HK$0.07872144
1 PAWSE إلى MAD
.د.م0.09127269
1 PAWSE إلى MXN
$0.19118064
1 PAWSE إلى PLN
0.03664965

PAWSE المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ PAWSE، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

PAWSE
PAWSE
USD
USD

1 PAWSE = 0.010041 USD

تداول

USDTPAWSE
$0.010041
$0.010041$0.010041
-0.88%

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