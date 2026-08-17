شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Particle Network، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Particle Network، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن PARTI

معلومات سعر PARTI

ما هو PARTI

الوثيقة البيضاء لـ PARTI

الموقع الرسمي لـ PARTI

اقتصاد توكن PARTI

توقعات سعر PARTI

سجل PARTI

دليل شراء PARTI

محول عملة PARTI إلى الفيات

عقود PARTI الفورية

PARTI عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ Particle Network (PARTI)

التحليل الفني اليوم لـ Particle Network (PARTI)

توفر صفحة Particle Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PARTI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Particle Network أدناه.

تغير سعر Particle Network (PARTI)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.02357---9.56%-16.57%-56.83%
اعرف المزيد عن سعر Particle Network

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Particle Network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Particle Network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 6
حيادي 9
شراء 11
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 2حيادي 3شراء 9
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 6شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.02353
0.02353
R2
0.02353
0.02352
R1
0.02352
0.02352
PP
0.02352
0.02352
S1
0.02351
0.02351
S2
0.02351
0.02351
S3
0.0235
0.02351

إشارات السوق الخاصة بـ Particle Network

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.22M
$5.01 M
$4.79 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.04M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.17 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.13 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.33 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.30 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Particle Network

صافي التدفقسعر PARTIUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.05 M0.02
2026-08-16-$0.25 M0.02
2026-08-15-$0.23 M0.02
2026-08-14-$0.17 M0.02
2026-08-13-$0.01 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Particle Network

تداول أسواق Particle Network (PARTI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Particle Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPARTI
$0.02358
$0.02358$0.02358
+1.46%
3.83M (USDT)
/USDCPARTI
$0.02355
$0.02355$0.02355
+1.37%
2.38M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة PARTI إلى USD

المبلغ

PARTI
PARTI
USD
USD

1 PARTI = 0.02357 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.