التحليل الفني اليوم لـ Particle Network (PARTI) توفر صفحة Particle Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PARTI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Particle Network أدناه. التسجيل

تغير سعر Particle Network (PARTI) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.02357 -- -9.56% -16.57% -56.83%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Particle Network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Particle Network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 6 حيادي 9 شراء 11 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 2 حيادي 3 شراء 9 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 4 حيادي 6 شراء 2 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.02353 0.02353 R2 0.02353 0.02352 R1 0.02352 0.02352 PP 0.02352 0.02352 S1 0.02351 0.02351 S2 0.02351 0.02351 S3 0.0235 0.02351

إشارات السوق الخاصة بـ Particle Network صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.22M $5.01 M $4.79 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.04M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.17 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.13 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.33 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.30 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Particle Network صافي التدفق سعر PARTIUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.05 M 0.02 2026-08-16 -$0.25 M 0.02 2026-08-15 -$0.23 M 0.02 2026-08-14 -$0.17 M 0.02 2026-08-13 -$0.01 M 0.02 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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