توكنوميكس PARMA Fan Token (PARMA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PARMA Fan Token (PARMA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PARMA Fan Token (PARMA) $PARMA is the Fan token of the legendary Parma Calcio 1913, a football team with a great history. $PARMA Fan token is a cryptocurrency with the aim of revolutionizing fan engagement through innovative and exclusive experiences. Holders will also be able to participate in surveys, win match tickets and make important choices about their team. الموقع الرسمي: https://www.unitos.io/parma-fantoken الوثيقة البيضاء: https://docsend.com/view/x7r2zi6zdb5chtaj مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0xf7f0dc9fd88e436847580d883319137ec2aa6b94 اشتر PARMA الآن!

توكنوميكس PARMA Fan Token (PARMA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PARMA Fan Token (PARMA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 71.40K $ 71.40K $ 71.40K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.249 $ 1.249 $ 1.249 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00429804388640984 $ 0.00429804388640984 $ 0.00429804388640984 السعر الحالي: $ 0.00357 $ 0.00357 $ 0.00357 معرفة المزيد عن سعر PARMA Fan Token (PARMA)

توكنوميكس PARMA Fan Token (PARMA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PARMA Fan Token (PARMA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PARMA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PARMA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PARMA، استكشف السعر المباشر لتوكن PARMA!

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