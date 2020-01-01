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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Physical Palladium، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Physical Palladium، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن PALLON

معلومات سعر PALLON

ما هو PALLON

الموقع الرسمي لـ PALLON

اقتصاد توكن PALLON

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التحليل الفني اليوم لـ Physical Palladium (PALLON)

التحليل الفني اليوم لـ Physical Palladium (PALLON)

توفر صفحة Physical Palladium تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PALLON، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Physical Palladium أدناه.

تغير سعر Physical Palladium (PALLON)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
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تدفق رأس المال الخاص بـ Physical Palladium

صافي التدفقسعر PALLONUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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