توكنوميكس PAC PROJECT (PACOIN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PAC PROJECT (PACOIN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PAC PROJECT (PACOIN) PAC Project is a comprehensive ecosystem built on web3 technologies, combines entertainment, educational, gaming and other useful services - AI Bot, Game Center with P2E mobile games, staking, Cryptocurrency exchange, NFT Marketplace, AR service and others. الموقع الرسمي: https://pac-project.com/ الوثيقة البيضاء: https://pac-project.com/whitepaper مستكشف الكتل: https://scan.octa.space/token/0x760eE1038b54D5AdfeBbC9560Dd13F46a92D5b3a اشتر PACOIN الآن!

توكنوميكس PAC PROJECT (PACOIN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PAC PROJECT (PACOIN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 159.63K $ 159.63K $ 159.63K إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 40.02M $ 40.02M $ 40.02M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.003989 $ 0.003989 $ 0.003989 معرفة المزيد عن سعر PAC PROJECT (PACOIN)

توكنوميكس PAC PROJECT (PACOIN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PAC PROJECT (PACOIN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PACOIN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PACOIN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PACOIN، استكشف السعر المباشر لتوكن PACOIN!

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