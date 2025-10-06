معلومات سعر Ozone metaverse (OZONAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00008824 $ 0.00008824 $ 0.00008824 24 ساعة منخفض $ 0.00016024 $ 0.00016024 $ 0.00016024 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00008824$ 0.00008824 $ 0.00008824 24 ساعة مرتفع $ 0.00016024$ 0.00016024 $ 0.00016024 عالية طوال الوقت $ 0.03447626727041513$ 0.03447626727041513 $ 0.03447626727041513 أدنى سعر $ 0.000030714406696367$ 0.000030714406696367 $ 0.000030714406696367 تغير السعر (1 ساعة) +6.17% تغير السعر (1يوم) +18.88% تغير السعر (7 أيام) +111.49% تغير السعر (7 أيام) +111.49%

سعر Ozone metaverse (OZONAI) في الوقت الحقيقي هو $ 0.00014202. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول OZONAI بين أدنى سعر $ 0.00008824 وأعلى سعر $ 0.00016024، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـOZONAI على الإطلاق هو $ 0.03447626727041513، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.000030714406696367.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير OZONAI +6.17% على مدار الساعة الماضية، +18.88% على مدار 24 ساعة، و +111.49% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Ozone metaverse (OZONAI)

التصنيف No.5558 القيمة السوقية $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 الحجم (24 ساعة) $ 55.82K$ 55.82K $ 55.82K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 284.04K$ 284.04K $ 284.04K إمداد دورة التداول 0.00 0.00 0.00 الحد الأقصى للعرض 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 إجمالي العرض 801,810,225.66 801,810,225.66 801,810,225.66 معدل التداول 0.00% البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Ozone metaverse هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.82K. العرض المتداول لـ OZONAI يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 801810225.66. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 284.04K.