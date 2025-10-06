سعر Ozone metaverse المباشر اليوم هو 0.00014202 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي OZONAI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر OZONAI بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Ozone metaverse المباشر اليوم هو 0.00014202 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي OZONAI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر OZONAI بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Ozone metaverse

Ozone metaverse السعر(OZONAI)

السعر المباشر لـ 1 OZONAI إلى USD:

$0.00014192
+18.88%1D
USD
مخطط أسعار Ozone metaverse (OZONAI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:57:21 (UTC+8)

معلومات سعر Ozone metaverse (OZONAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00008824
24 ساعة منخفض
$ 0.00016024
24 ساعة مرتفع

$ 0.00008824
$ 0.00016024
$ 0.03447626727041513
$ 0.000030714406696367
+6.17%

+18.88%

+111.49%

+111.49%

سعر Ozone metaverse (OZONAI) في الوقت الحقيقي هو $ 0.00014202. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول OZONAI بين أدنى سعر $ 0.00008824 وأعلى سعر $ 0.00016024، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـOZONAI على الإطلاق هو $ 0.03447626727041513، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.000030714406696367.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير OZONAI +6.17% على مدار الساعة الماضية، +18.88% على مدار 24 ساعة، و +111.49% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Ozone metaverse (OZONAI)

No.5558

$ 0.00
$ 55.82K
$ 284.04K
0.00
2,000,000,000
801,810,225.66
0.00%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Ozone metaverse هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.82K. العرض المتداول لـ OZONAI يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 801810225.66. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 284.04K.

سجل سعر Ozone metaverse (OZONAI) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Ozone metaverse لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0000225391+18.88%
30 يوم$ +0.0000697+96.37%
60 يوم$ +0.00006582+86.37%
90 يوم$ -0.00008055-36.20%
تغير سعر Ozone metaverse اليوم

سجل اليوم OZONAI تغيرًا $ +0.0000225391 (+18.88%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Ozone metaverse لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.0000697 (+96.37%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Ozone metaverse لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد OZONAI تغييرًا في $ +0.00006582 (+86.37%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Ozone metaverse لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00008055 (-36.20%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Ozone metaverse (OZONAI)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Ozone metaverse.

ما هو Ozone metaverse ( OZONAI )

Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.

متوفر Ozone metaverse على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Ozone metaverse الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين OZONAIلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Ozone metaverse على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Ozone metaverse سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Ozone metaverse (USD)

كم ستكون قيمة Ozone metaverse (OZONAI) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Ozone metaverse (OZONAI) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Ozone metaverse.

تحقق الآن من توقعات سعر Ozone metaverse!

توكنوميكس Ozone metaverse (OZONAI)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Ozone metaverse (OZONAI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس OZONAI والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Ozone metaverse ( OZONAI )

هل تبحث عن كيفية شراء Ozone metaverse؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Ozone metaverse على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة OZONAI إلى العملات المحلية

1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى VND
3.7372563
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى AUD
A$0.0002144502
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى GBP
0.000106515
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى EUR
0.000120717
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى USD
$0.00014202
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى MYR
RM0.0005950638
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى TRY
0.005957739
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى JPY
¥0.02158704
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى ARS
ARS$0.209159955
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى RUB
0.0112522446
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى INR
0.0125346852
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى IDR
Rp2.3669990532
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى PHP
0.0083379942
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى EGP
￡E.0.0067274874
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى BRL
R$0.000759807
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى CAD
C$0.0001974078
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى BDT
0.0173860884
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى NGN
0.206724312
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى COP
$0.54833922
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى ZAR
R.0.0024328026
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى UAH
0.0059804622
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى TZS
T.Sh.0.349802361
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى VES
Bs0.03081834
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى CLP
$0.13364082
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى PKR
Rs0.0402655104
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى KZT
0.0757832922
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى THB
฿0.0045886662
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى TWD
NT$0.0043401312
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى AED
د.إ0.0005212134
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى CHF
Fr0.0001121958
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى HKD
HK$0.0011034954
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى AMD
֏0.0544135428
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى MAD
.د.م0.0013108446
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى MXN
$0.0026188488
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى SAR
ريال0.000532575
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى ETB
Br0.0215401734
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى KES
KSh0.0183475638
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى JOD
د.أ0.00010069218
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى PLN
0.0005155326
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى RON
лв0.0006206274
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى SEK
kr0.0013335678
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى BGN
лв0.0002385936
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى HUF
Ft0.0474020154
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى CZK
0.002968218
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى KWD
د.ك0.00004345812
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى ILS
0.000461565
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى BOB
Bs0.0009813582
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى AZN
0.000241434
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى TJS
SM0.0013122648
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى GEL
0.0003862944
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى AOA
Kz0.1294611714
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى BHD
.د.ب0.00005339952
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى BMD
$0.00014202
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى DKK
kr0.0009117684
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى HNL
L0.0037408068
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى MUR
0.0064633302
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى NAD
$0.0024526854
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى NOK
kr0.0014173596
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى NZD
$0.0002442744
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى PAB
B/.0.00014202
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى PGK
K0.0005979042
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى QAR
ر.ق0.0005169528
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى RSD
дин.0.0143070948
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى UZS
soʻm1.7110839438
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى ALL
L0.0117976014
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى ANG
ƒ0.0002542158
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى AWG
ƒ0.000255636
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى BBD
$0.00028404
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى BAM
KM0.0002371734
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى BIF
Fr0.41881698
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى BND
$0.0001832058
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى BSD
$0.00014202
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى JMD
$0.0227913696
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى KHR
0.572660145
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى KMF
Fr0.05979042
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى LAK
3.0873912426
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى LKR
රු0.0432578718
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى MDL
L0.00241434
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى MGA
Ar0.6340170456
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى MOP
P0.0011375802
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى MVR
0.002172906
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى MWK
MK0.2465623422
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى MZN
MT0.009075078
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى NPR
रु0.020067426
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى PYG
1.00720584
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى RWF
Fr0.20635506
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى SBD
$0.0011674044
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى SCR
0.0019712376
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى SRD
$0.0056154708
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى SVC
$0.001242675
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى SZL
L0.0024526854
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى TMT
m0.00049707
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى TND
د.ت0.00041697072
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى TTD
$0.0009643158
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى UGX
Sh0.49479768
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى XAF
Fr0.08009928
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى XCD
$0.000383454
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى XOF
Fr0.08009928
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى XPF
Fr0.01448604
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى BWP
P0.0020209446
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى BZD
$0.0002854602
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى CVE
$0.0134450334
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى DJF
Fr0.02527956
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى DOP
$0.0090978012
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى DZD
د.ج0.018448398
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى FJD
$0.000319545
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى GNF
Fr1.2348639
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى GTQ
Q0.0010878732
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى GYD
$0.0297418284
1 Ozone metaverse (OZONAI) إلى ISK
kr0.01746846

Ozone metaverse المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Ozone metaverse، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Ozone metaverse الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Ozone metaverse

كم يساوي Ozone metaverse (OZONAI) اليوم؟
سعر OZONAI المباشر في USD هو USD 0.00014202، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر OZONAI إلى USD الحالي؟
سعر OZONAI إلى USD الحالي هو $ 0.00014202. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Ozone metaverse ؟
القيمة السوقية لعملة OZONAI هي $ 0.00 USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن OZONAI؟
العرض المتداول لتوكن OZONAI هو 0.00 USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ OZONAI؟
حقق OZONAI سعرًا قياسيًا قدره 0.03447626727041513 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ OZONAI؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.000030714406696367 OZONAI.
ما هو حجم تداول OZONAI؟
حجم تداول OZONAI المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 55.82K USD.
هل سترتفع OZONAI هذا العام؟
قد يرتفع OZONAI هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر OZONAI لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:57:21 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة OZONAI إلى USD

المبلغ

OZONAI
OZONAI
USD
USD

1 OZONAI = 0.00014202 USD

تداول OZONAI

/USDTOZONAI
$0.00014192
+18.93%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

