توكنوميكس OpenZK Network (OZK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول OpenZK Network (OZK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات OpenZK Network (OZK) شبكة OpenZK هي شبكة ثورية من الطبقة الثانية، مدعومة بتقنية ZK Rollup، تدمج بسلاسة بين إيداع ETH وإعادة إيداعه ومكافآت العملات المستقرة. تخزن بأصولك وربطها معًا بكل سهولة لفتح مكافآت متعددة الطبقات ومعاملات فائقة السرعة ومنخفضة التكلفة. اختبر التطور الجديد في التمويل اللامركزي (DeFi)، والتوكن غير القابل للاستبدال (NFTs)، والألعاب، والتداول - كل ذلك في مكان واحد مع OpenZK. الموقع الرسمي: https://www.openzk.net الوثيقة البيضاء: https://docs.openzk.net/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x737D461917CCF0fA28A52Da30672e2DdC214F0bF اشتر OZK الآن!

توكنوميكس OpenZK Network (OZK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار OpenZK Network (OZK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 15.00B $ 15.00B $ 15.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.79M $ 5.79M $ 5.79M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0059 $ 0.0059 $ 0.0059 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000233196505601701 $ 0.000233196505601701 $ 0.000233196505601701 السعر الحالي: $ 0.0003862 $ 0.0003862 $ 0.0003862 معرفة المزيد عن سعر OpenZK Network (OZK)

توكنوميكس OpenZK Network (OZK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس OpenZK Network (OZK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OZK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OZK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OZK، استكشف السعر المباشر لتوكن OZK!

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