توكنوميكس Oxya Origin (OXYZ) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Oxya Origin (OXYZ)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Oxya Origin (OXYZ) تعمل Oxya Origin على إحداث ثورة في عالم الألعاب بفضل نظامها البيئي المتكامل بالكامل والمدعوم بتقنية البلوكتشين. وترتكز على الملكية الفكرية المشتركة والاقتصاد الذي يحركه اللاعب، وتوحد العديد من الألعاب في عالم واحد مترابط. ومن خلال تقديم فرص المشاركة المبكرة، تعمل Oxya Origin على تمكين اللاعبين من تشكيل تطوير الألعاب ودفع نمو النظام البيئي. الموقع الرسمي: https://www.oxyaorigin.com/ الوثيقة البيضاء: https://oxya-origin.gitbook.io/oxya-origin مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xd0623da373f754c4b6762209ea77de59b21dd667 اشتر OXYZ الآن!

توكنوميكس Oxya Origin (OXYZ) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Oxya Origin (OXYZ)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03393 $ 0.03393 $ 0.03393 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.000758 $ 0.000758 $ 0.000758 معرفة المزيد عن سعر Oxya Origin (OXYZ)

توكنوميكس Oxya Origin (OXYZ): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Oxya Origin (OXYZ) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OXYZ التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OXYZ التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OXYZ، استكشف السعر المباشر لتوكن OXYZ!

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