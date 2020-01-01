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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Occidental Petroleum، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Occidental Petroleum، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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ما هو OXYON

الموقع الرسمي لـ OXYON

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التحليل الفني اليوم لـ Occidental Petroleum (OXYON)

التحليل الفني اليوم لـ Occidental Petroleum (OXYON)

توفر صفحة Occidental Petroleum تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ OXYON، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Occidental Petroleum أدناه.

تغير سعر Occidental Petroleum (OXYON)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
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تدفق رأس المال الخاص بـ Occidental Petroleum

صافي التدفقسعر OXYONUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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