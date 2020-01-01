التحليل الفني اليوم لـ Oshi (OSHI)
توفر صفحة Oshi تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ OSHI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Oshi أدناه.
تغير سعر Oshi (OSHI)
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تدفق رأس المال الخاص بـ Oshi
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