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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Orderly Network، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Orderly Network، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن ORDER

معلومات سعر ORDER

ما هو ORDER

الوثيقة البيضاء لـ ORDER

الموقع الرسمي لـ ORDER

اقتصاد توكن ORDER

توقعات سعر ORDER

سجل ORDER

دليل شراء ORDER

محول عملة ORDER إلى الفيات

عقود ORDER الفورية

ORDER عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Orderly Network (ORDER)

التحليل الفني اليوم لـ Orderly Network (ORDER)

توفر صفحة Orderly Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ORDER، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Orderly Network أدناه.

تغير سعر Orderly Network (ORDER)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0287---1.38%-10.60%-44.49%
اعرف المزيد عن سعر Orderly Network

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Orderly Network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Orderly Network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 17
حيادي 2
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 2شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.02876
0.02875
R2
0.02875
0.02874
R1
0.02874
0.02874
PP
0.02873
0.02873
S1
0.02872
0.02872
S2
0.02871
0.02872
S3
0.0287
0.02871

إشارات السوق الخاصة بـ Orderly Network

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.22M
$3.37 M
$3.59 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.04 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.04 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.05 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.05 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Orderly Network

صافي التدفقسعر ORDERUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.03
2026-08-16-$0.01 M0.03
2026-08-15$0.04 M0.03
2026-08-14$0.00 M0.03
2026-08-13$0.00 M0.03

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Orderly Network

تداول أسواق Orderly Network (ORDER) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Orderly Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTORDER
$0.0287
$0.0287$0.0287
-0.69%
1.76M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ORDER إلى USD

المبلغ

ORDER
ORDER
USD
USD

1 ORDER = 0.0287 USD

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