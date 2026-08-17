التحليل الفني اليوم لـ Orderly Network (ORDER) توفر صفحة Orderly Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ORDER، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Orderly Network أدناه. التسجيل

تغير سعر Orderly Network (ORDER) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.0287 -- -1.38% -10.60% -44.49%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Orderly Network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Orderly Network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 17 حيادي 2 شراء 7 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : شراء بيع 3 حيادي 2 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.02876 0.02875 R2 0.02875 0.02874 R1 0.02874 0.02874 PP 0.02873 0.02873 S1 0.02872 0.02872 S2 0.02871 0.02872 S3 0.0287 0.02871

إشارات السوق الخاصة بـ Orderly Network صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.22M $3.37 M $3.59 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.04 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.04 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.05 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.05 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Orderly Network صافي التدفق سعر ORDERUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.03 2026-08-16 -$0.01 M 0.03 2026-08-15 $0.04 M 0.03 2026-08-14 $0.00 M 0.03 2026-08-13 $0.00 M 0.03 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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