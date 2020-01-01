توكنوميكس Orbital Assets (ORBA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Orbital Assets (ORBA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Orbital Assets (ORBA) إن $ORBA هو التوكن الأصلي الذي يُشغّل منظومة Orbital Assets (ORBA)، وهي منصة تُحدث ثورة في ترميز الأصول الحقيقية (RWA). يُمكن لحاملي $ORBA المشاركة في الحوكمة، والوصول إلى خدمات ترميز مميزة، والاستفادة من نمو اقتصاد إدارة الأصول اللامركزي. مع رقمنة الأصول الحقيقية، مثل العقارات والسلع والملكية الفكرية، على ORBA، يلعب $ORBA دورًا محوريًا في تسهيل المعاملات، ومكافأة المشاركين، وتأمين الشبكة. الموقع الرسمي: https://orbitalassets.org الوثيقة البيضاء: https://docs.orbitalassets.org مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x42Dd3D55e5CFE6f11BC826dE7A32A89F11E6E315 اشتر ORBA الآن!

توكنوميكس Orbital Assets (ORBA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Orbital Assets (ORBA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.299 $ 0.299 $ 0.299 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.00000016 $ 0.00000016 $ 0.00000016 معرفة المزيد عن سعر Orbital Assets (ORBA)

توكنوميكس Orbital Assets (ORBA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Orbital Assets (ORBA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ORBA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ORBA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ORBA، استكشف السعر المباشر لتوكن ORBA!

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