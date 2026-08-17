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المزيد عن OPN

معلومات سعر OPN

ما هو OPN

الوثيقة البيضاء لـ OPN

الموقع الرسمي لـ OPN

اقتصاد توكن OPN

توقعات سعر OPN

سجل OPN

دليل شراء OPN

محول عملة OPN إلى الفيات

عقود OPN الفورية

OPN عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Opinion (OPN)

التحليل الفني اليوم لـ Opinion (OPN)

توفر صفحة Opinion تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ OPN، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Opinion أدناه.

تغير سعر Opinion (OPN)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.05177---2.60%-15.44%-69.39%
اعرف المزيد عن سعر Opinion

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Opinion

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Opinion عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 12
حيادي 9
شراء 5
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 10حيادي 2شراء 2
المؤشرات الفنية:حياديبيع 2حيادي 7شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.05173
0.05172
R2
0.05172
0.05172
R1
0.05172
0.05172
PP
0.05171
0.05171
S1
0.05171
0.05171
S2
0.0517
0.05171
S3
0.0517
0.0517

إشارات السوق الخاصة بـ Opinion

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-1.46M
$0.98 M
$2.44 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.22 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.22 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.41 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.42 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Opinion

صافي التدفقسعر OPNUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.05
2026-08-16-$0.01 M0.05
2026-08-15-$0.01 M0.05
2026-08-14-$0.03 M0.05
2026-08-13-$0.03 M0.05

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Opinion

تداول أسواق Opinion (OPN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Opinion المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTOPN
$0.05177
$0.05177$0.05177
-0.03%
1.07M (USDT)
/USDCOPN
$0.05167
$0.05167$0.05167
-0.06%
1.09M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة OPN إلى USD

المبلغ

OPN
OPN
USD
USD

1 OPN = 0.05177 USD

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