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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول OpenGradient، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول OpenGradient، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن OPG

معلومات سعر OPG

ما هو OPG

الوثيقة البيضاء لـ OPG

الموقع الرسمي لـ OPG

اقتصاد توكن OPG

توقعات سعر OPG

سجل OPG

دليل شراء OPG

محول عملة OPG إلى الفيات

عقود OPG الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ OpenGradient (OPG)

التحليل الفني اليوم لـ OpenGradient (OPG)

توفر صفحة OpenGradient تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ OPG، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل OpenGradient أدناه.

تغير سعر OpenGradient (OPG)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.09582--+1.50%-6.61%-60.34%
اعرف المزيد عن سعر OpenGradient

المؤشرات الفنية الخاصة بـ OpenGradient

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ OpenGradient عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 11
حيادي 7
شراء 8
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 5حيادي 3شراء 6
المؤشرات الفنية:بيعبيع 6حيادي 4شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.0959
0.0958
R2
0.0958
0.0958
R1
0.0958
0.0958
PP
0.0957
0.0957
S1
0.0957
0.0957
S2
0.0956
0.0957
S3
0.0956
0.0956

إشارات السوق الخاصة بـ OpenGradient

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.20M
$1.77 M
$1.97 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.15 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.14 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.24 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.25 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ OpenGradient

صافي التدفقسعر OPGUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.04 M0.10
2026-08-16$0.13 M0.10
2026-08-15$0.14 M0.10
2026-08-14-$0.02 M0.09
2026-08-13-$0.08 M0.09

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق OpenGradient (OPG) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر OpenGradient المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTOPG
$0.09579
$0.09579$0.09579
-3.10%
665.28K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة OPG إلى USD

المبلغ

OPG
OPG
USD
USD

1 OPG = 0.09582 USD

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