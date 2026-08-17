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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول OpenLedger، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول OpenLedger، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ OpenLedger (OPEN)

التحليل الفني اليوم لـ OpenLedger (OPEN)

توفر صفحة OpenLedger تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ OPEN، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل OpenLedger أدناه.

تغير سعر OpenLedger (OPEN)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.16645---13.65%+9.56%-20.77%
اعرف المزيد عن سعر OpenLedger

تدفق رأس المال الخاص بـ OpenLedger

صافي التدفقسعر OPENUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.01 M0.17
2026-08-16$0.02 M0.17
2026-08-15$0.08 M0.18
2026-08-14-$0.03 M0.18
2026-08-13-$0.14 M0.19

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن OpenLedger

تداول أسواق OpenLedger (OPEN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر OpenLedger المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTOPEN
$0.16645
$0.16645$0.16645
-3.96%
347.45K (USDT)
/USDCOPEN
$0.1663
$0.1663$0.1663
-4.03%
318.66K (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة OPEN إلى USD

المبلغ

OPEN
OPEN
USD
USD

1 OPEN = 0.16645 USD

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