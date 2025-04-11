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Ooga السعر(OOGA)

USD

مخطط أسعار Ooga (OOGA) المباشر

$0.2624
$0.2624$0.2624
+2.34%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول OOGA

السعر الحالي لـ Ooga (OOGA) اليوم هو 0.2624 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من OOGA إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Ooga:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 57.33K USD
- تغير سعر Ooga خلال اليوم هو +2.34%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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OOGA أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Ooga لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.006+2.34%
30 يوم$ +0.1624+162.40%
60 يوم$ +0.1624+162.40%
90 يوم$ +0.1624+162.40%
تغير سعر Ooga اليوم

سجل اليوم OOGA تغيرًا $ +0.006 (+2.34%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Ooga لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.1624 (+162.40%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Ooga لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد OOGA تغييرًا في $ +0.1624 (+162.40%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Ooga لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.1624 (+162.40%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

OOGA معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Ooga: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.2495
$ 0.2495$ 0.2495

$ 0.273
$ 0.273$ 0.273

$ 3.4
$ 3.4$ 3.4

+0.15%

+2.34%

+77.53%

OOGA معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 57.33K
$ 57.33K$ 57.33K

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ما هو Ooga ( OOGA )

يُعدّ Ooga Booga بروتوكولًا مُخصّصًا لتجميع السيولة لدى Berachain، وهو مُصمّم لتحسين تداول الأصول عبر النظام البيئي. يقوم هذا الحل المُتطوّر بمسح العديد من البورصات اللامركزية والمنصات المُتكاملة لتحديد مسارات التداول الأكثر ملاءمةً ديناميكيًا. ومن خلال خوارزميات تحديد المسارات الذكية، يُنفّذ هذا الحل المعاملات بأقلّ تأثير على السعر مع ضمان استخلاص القيمة الأمثل للمستخدمين.

متوفر Ooga على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Ooga الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

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- التحقق من توفر تخزين OOGAلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
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صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Ooga سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Ooga

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Ooga، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ OOGA؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارOoga.

سجل أسعار Ooga

يوفر تتبع مسار سعر OOGA معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ OOGA. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Ooga.

كيفية شراء Ooga ( OOGA )

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عملة OOGA إلى العملات المحلية

1 OOGA إلى VND
6,728.1984
1 OOGA إلى AUD
A$0.414592
1 OOGA إلى GBP
0.199424
1 OOGA إلى EUR
0.228288
1 OOGA إلى USD
$0.2624
1 OOGA إلى MYR
RM1.159808
1 OOGA إلى TRY
9.973824
1 OOGA إلى JPY
¥37.452352
1 OOGA إلى RUB
22.2384
1 OOGA إلى INR
22.555904
1 OOGA إلى IDR
Rp4,373.331584
1 OOGA إلى KRW
374.856768
1 OOGA إلى PHP
15.004032
1 OOGA إلى EGP
￡E.13.450624
1 OOGA إلى BRL
R$1.537664
1 OOGA إلى CAD
C$0.362112
1 OOGA إلى BDT
31.816
1 OOGA إلى NGN
417.168768
1 OOGA إلى UAH
10.839744
1 OOGA إلى VES
Bs18.6304
1 OOGA إلى PKR
Rs73.416896
1 OOGA إلى KZT
135.324928
1 OOGA إلى THB
฿8.7904
1 OOGA إلى TWD
NT$8.493888
1 OOGA إلى AED
د.إ0.963008
1 OOGA إلى CHF
Fr0.212544
1 OOGA إلى HKD
HK$2.0336
1 OOGA إلى MAD
.د.م2.435072
1 OOGA إلى MXN
$5.321472

Ooga المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Ooga، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Ooga الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

OOGA
USD

1 OOGA = 0.2624 USD

تداول

USDTOOGA
$0.2624
$0.2624$0.2624
-3.71%

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