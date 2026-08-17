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المزيد عن OOB

معلومات سعر OOB

ما هو OOB

الموقع الرسمي لـ OOB

اقتصاد توكن OOB

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التحليل الفني اليوم لـ OOB (OOB)

التحليل الفني اليوم لـ OOB (OOB)

توفر صفحة OOB تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ OOB، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل OOB أدناه.

تغير سعر OOB (OOB)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.010387--+28.01%+10.50%-27.37%
اعرف المزيد عن سعر OOB

تدفق رأس المال الخاص بـ OOB

صافي التدفقسعر OOBUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.01
2026-08-16$0.00 M0.01
2026-08-15$0.00 M0.01
2026-08-14$0.00 M0.01
2026-08-13$0.01 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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OOB USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع OOB باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود OOB USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق OOB (OOB) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر OOB المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTOOB
$0.010387
$0.010387$0.010387
+1.41%
71.13K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة OOB إلى USD

المبلغ

OOB
OOB
USD
USD

1 OOB = 0.010387 USD

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