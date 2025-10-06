سعر ONTACT Protocol المباشر اليوم هو 0.00114 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ONTP إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ONTP بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر ONTACT Protocol المباشر اليوم هو 0.00114 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ONTP إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ONTP بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار ONTACT Protocol

ONTACT Protocol السعر(ONTP)

السعر المباشر لـ 1 ONTP إلى USD:

$0.00114
+0.88%1D
USD
مخطط أسعار ONTACT Protocol (ONTP) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-20 09:33:49 (UTC+8)

معلومات سعر ONTACT Protocol (ONTP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00081
24 ساعة منخفض
$ 0.00118
24 ساعة مرتفع

$ 0.00081
$ 0.00118
--
--
-0.87%

+0.88%

+25.27%

+25.27%

سعر ONTACT Protocol (ONTP) في الوقت الحقيقي هو $ 0.00114. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ONTP بين أدنى سعر $ 0.00081 وأعلى سعر $ 0.00118، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـONTP على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ONTP -0.87% على مدار الساعة الماضية، +0.88% على مدار 24 ساعة، و +25.27% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ONTACT Protocol (ONTP)

--
$ 48.58K
$ 2.17M
--
1,900,000,000
ETH

القيمة السوقية الحالية لـ ONTACT Protocol هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 48.58K. العرض المتداول لـ ONTP يبلغ --، مع إجمالي عرض 1900000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.17M.

سجل سعر ONTACT Protocol (ONTP) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار ONTACT Protocol لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0000099+0.88%
30 يوم$ -0.00076-40.00%
60 يوم$ -0.00259-69.44%
90 يوم$ -0.00868-88.40%
تغير سعر ONTACT Protocol اليوم

سجل اليوم ONTP تغيرًا $ +0.0000099 (+0.88%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر ONTACT Protocol لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00076 (-40.00%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر ONTACT Protocol لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ONTP تغييرًا في $ -0.00259 (-69.44%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر ONTACT Protocol لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00868 (-88.40%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة ONTACT Protocol (ONTP)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار ONTACT Protocol.

ما هو ONTACT Protocol ( ONTP )

بروتوكول ONTACT هو مشروع طُوّر لحل مشاكل سوق إنترنت الأشياء الحالي، بهدف إنشاء نظام بيئي لامركزي لإنترنت الأشياء قائم على Web 3.0. بخلاف نظام إنترنت الأشياء المركزي الحالي، نهدف إلى تعزيز الإنتاج والاستخدام العادل للبيانات من خلال حلول لامركزية، وبناء نظام بيئي أكثر فعالية وكفاءة لإنترنت الأشياء من خلال استثمار البيانات.

متوفر ONTACT Protocol على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك ONTACT Protocol الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين ONTPلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول ONTACT Protocol على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء ONTACT Protocol سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر ONTACT Protocol (USD)

كم ستكون قيمة ONTACT Protocol (ONTP) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك ONTACT Protocol (ONTP) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة ONTACT Protocol.

تحقق الآن من توقعات سعر ONTACT Protocol!

توكنوميكس ONTACT Protocol (ONTP)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس ONTACT Protocol (ONTP) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ONTP والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء ONTACT Protocol ( ONTP )

هل تبحث عن كيفية شراء ONTACT Protocol؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء ONTACT Protocol على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة ONTP إلى العملات المحلية

1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى VND
29.9991
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى AUD
A$0.0017442
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى GBP
0.0008436
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى EUR
0.000969
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى USD
$0.00114
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى MYR
RM0.0048108
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى TRY
0.0478116
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى JPY
¥0.17214
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى ARS
ARS$1.6569672
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى RUB
0.0927276
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى INR
0.1002972
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى IDR
Rp18.9999924
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى PHP
0.0662796
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى EGP
￡E.0.0541044
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى BRL
R$0.0061674
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى CAD
C$0.001596
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى BDT
0.1391256
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى NGN
1.6739988
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى COP
$4.384611
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى ZAR
R.0.019779
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى UAH
0.0476748
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى TZS
T.Sh.2.807877
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى VES
Bs0.22914
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى CLP
$1.08528
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى PKR
Rs0.3233952
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى KZT
0.6145512
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى THB
฿0.0373578
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى TWD
NT$0.0349296
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى AED
د.إ0.0041838
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى CHF
Fr0.0009006
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى HKD
HK$0.0088464
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى AMD
֏0.4386264
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى MAD
.د.م0.0104424
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى MXN
$0.0209304
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى SAR
ريال0.004275
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى ETB
Br0.1697916
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى KES
KSh0.1475274
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى JOD
د.أ0.00080826
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى PLN
0.0041382
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى RON
лв0.0049704
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى SEK
kr0.0107274
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى BGN
лв0.0019038
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى HUF
Ft0.3804978
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى CZK
0.0237348
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى KWD
د.ك0.00034998
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى ILS
0.003762
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى BOB
Bs0.0078888
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى AZN
0.001938
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى TJS
SM0.0105336
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى GEL
0.003078
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى AOA
Kz1.0429974
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى BHD
.د.ب0.00042978
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى BMD
$0.00114
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى DKK
kr0.007296
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى HNL
L0.0299934
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى MUR
0.0513342
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى NAD
$0.0199158
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى NOK
kr0.011457
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى NZD
$0.0019836
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى PAB
B/.0.00114
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى PGK
K0.0048678
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى QAR
ر.ق0.004161
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى RSD
дин.0.1144902
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى UZS
soʻm13.9024368
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى ALL
L0.0944148
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى ANG
ƒ0.0020406
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى AWG
ƒ0.002052
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى BBD
$0.00228
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى BAM
KM0.0019038
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى BIF
Fr3.36186
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى BND
$0.0014706
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى BSD
$0.00114
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى JMD
$0.1835742
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى KHR
4.596765
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى KMF
Fr0.48108
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى LAK
24.7826082
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى LKR
රු0.3458646
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى MDL
L0.0192546
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى MGA
Ar5.0892792
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى MOP
P0.0091314
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى MVR
0.017442
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى MWK
MK1.9791654
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى MZN
MT0.0728574
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى NPR
रु0.1608768
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى PYG
8.08488
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى RWF
Fr1.65642
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى SBD
$0.0093822
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى SCR
0.0158232
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى SRD
$0.0449274
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى SVC
$0.0099864
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى SZL
L0.0199044
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى TMT
m0.00399
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى TND
د.ت0.0033345
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى TTD
$0.0077406
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى UGX
Sh3.98544
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى XAF
Fr0.64068
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى XCD
$0.003078
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى XOF
Fr0.64068
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى XPF
Fr0.11628
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى BWP
P0.0152988
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى BZD
$0.0022914
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى CVE
$0.1077414
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى DJF
Fr0.20292
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى DOP
$0.0722418
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى DZD
د.ج0.1475274
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى FJD
$0.0025878
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى GNF
Fr9.9123
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى GTQ
Q0.0087438
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى GYD
$0.2389326
1 ONTACT Protocol (ONTP) إلى ISK
kr0.13794

ONTACT Protocol المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ ONTACT Protocol، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب ONTACT Protocol الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول ONTACT Protocol

كم يساوي ONTACT Protocol (ONTP) اليوم؟
سعر ONTP المباشر في USD هو USD 0.00114، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ONTP إلى USD الحالي؟
سعر ONTP إلى USD الحالي هو $ 0.00114. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ ONTACT Protocol ؟
القيمة السوقية لعملة ONTP هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ONTP؟
العرض المتداول لتوكن ONTP هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ONTP؟
حقق ONTP سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ONTP؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- ONTP.
ما هو حجم تداول ONTP؟
حجم تداول ONTP المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 48.58K USD.
هل سترتفع ONTP هذا العام؟
قد يرتفع ONTP هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ONTP لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-20 09:33:49 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

