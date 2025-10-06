ONTACT Protocol السعر(ONTP)
سعر ONTACT Protocol (ONTP) في الوقت الحقيقي هو $ 0.00114. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ONTP بين أدنى سعر $ 0.00081 وأعلى سعر $ 0.00118، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـONTP على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.
فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ONTP -0.87% على مدار الساعة الماضية، +0.88% على مدار 24 ساعة، و +25.27% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.
القيمة السوقية الحالية لـ ONTACT Protocol هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 48.58K. العرض المتداول لـ ONTP يبلغ --، مع إجمالي عرض 1900000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.17M.
تتبع تغيرات أسعار ONTACT Protocol لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0000099
|+0.88%
|30 يوم
|$ -0.00076
|-40.00%
|60 يوم
|$ -0.00259
|-69.44%
|90 يوم
|$ -0.00868
|-88.40%
سجل اليوم ONTP تغيرًا $ +0.0000099 (+0.88%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00076 (-40.00%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ONTP تغييرًا في $ -0.00259 (-69.44%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00868 (-88.40%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة ONTACT Protocol (ONTP)؟
ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار ONTACT Protocol.
بروتوكول ONTACT هو مشروع طُوّر لحل مشاكل سوق إنترنت الأشياء الحالي، بهدف إنشاء نظام بيئي لامركزي لإنترنت الأشياء قائم على Web 3.0. بخلاف نظام إنترنت الأشياء المركزي الحالي، نهدف إلى تعزيز الإنتاج والاستخدام العادل للبيانات من خلال حلول لامركزية، وبناء نظام بيئي أكثر فعالية وكفاءة لإنترنت الأشياء من خلال استثمار البيانات.
متوفر ONTACT Protocol على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك ONTACT Protocol الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين ONTPلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول ONTACT Protocol على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.
صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء ONTACT Protocol سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.
كم ستكون قيمة ONTACT Protocol (ONTP) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك ONTACT Protocol (ONTP) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة ONTACT Protocol.
تحقق الآن من توقعات سعر ONTACT Protocol!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس ONTACT Protocol (ONTP) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ONTP والتوكن الشاملة الآن!
هل تبحث عن كيفية شراء ONTACT Protocol؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء ONTACT Protocol على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ ONTACT Protocol، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|10-19 17:50:26
|تحديثات المجال
مشاعر سوق العملات المشفرة تخرج من منطقة "الخوف الشديد"، مؤشر الخوف والجشع حالياً عند 29
|10-19 14:26:41
|تحديثات المجال
سوق العملات المشفرة يتداول في سوق جانبي، إجمالي القيمة السوقية حالياً عند 3.723 تريليون دولار
|10-19 04:16:21
|تحديثات المجال
تصنيف نشاط السلاسل العامة خلال الأيام السبعة الماضية: سولانا تحافظ على المركز الأول
|10-18 16:36:53
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف والجشع للعملات المشفرة حالياً عند 23، لا يزال في منطقة الخوف الشديد
|10-18 09:33:00
|تحديثات المجال
ارتفاع عمليات التصفية العالمية خلال 24 ساعة إلى 1.02 مليار دولار، وبيتكوين يسجل أدنى سعر له منذ أوائل يوليو
|10-17 19:52:08
|تحديثات المجال
ارتفاع الطلب على تجنب المخاطر العالمية بسبب مشاكل القروض المتعثرة في مصرفين أمريكيين
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
