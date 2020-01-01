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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Ondas Holdings، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Ondas Holdings، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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ما هو ONDSON

الموقع الرسمي لـ ONDSON

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التحليل الفني اليوم لـ Ondas Holdings (ONDSON)

التحليل الفني اليوم لـ Ondas Holdings (ONDSON)

توفر صفحة Ondas Holdings تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ONDSON، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Ondas Holdings أدناه.

تغير سعر Ondas Holdings (ONDSON)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
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تدفق رأس المال الخاص بـ Ondas Holdings

صافي التدفقسعر ONDSONUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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