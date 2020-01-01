توكنوميكس Ondo DeFAI (ONDOAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ondo DeFAI (ONDOAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ondo DeFAI (ONDOAI) أدوات DeFAI مقترنة بـ OndoUSD، وهو أصل مستقر مدعوم بسندات الخزانة يضمن الاستقرار المالي والأداء المقاوم للتضخم وقابلية التوسع السلسة. Ondo DeFAI يربط سوق سندات الخزانة بقيمة 24 تريليون دولار بسوق الذكاء الاصطناعي الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات. Ondo DeFAI هو DeFAI Layer-2 الرائد المبني على ONDO. يمكّن Ondo DeFAI المستخدمين من خلال وكلاء وأدوات الذكاء الاصطناعي المقاومة للتضخم لإدارة المحافظ بسلاسة وحلول السيولة والأتمتة المالية القابلة للتطوير. الموقع الرسمي: https://ondoai.org/ الوثيقة البيضاء: https://ondoai.gitbook.io/ondoai-whitepaper مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xFA1b1f13080857Bf373de0De93970c96d2C29FD0 اشتر ONDOAI الآن!

توكنوميكس Ondo DeFAI (ONDOAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ondo DeFAI (ONDOAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 443.00K $ 443.00K $ 443.00K إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0098 $ 0.0098 $ 0.0098 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000428657478560162 $ 0.000428657478560162 $ 0.000428657478560162 السعر الحالي: $ 0.000443 $ 0.000443 $ 0.000443 معرفة المزيد عن سعر Ondo DeFAI (ONDOAI)

توكنوميكس Ondo DeFAI (ONDOAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ondo DeFAI (ONDOAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ONDOAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ONDOAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ONDOAI، استكشف السعر المباشر لتوكن ONDOAI!

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