توكنوميكس OMNIA Protocol (OMNIA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول OMNIA Protocol (OMNIA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات OMNIA Protocol (OMNIA) بروتوكول OMNIA هو مزود RPC يعطي الأولوية لإلغاء رقم التعريف الشخصي والتجميع. من خلال استخدام استراتيجيات MEV، فإننا نمكن المستخدمين ومنصات B2C في Web3، بما في ذلك المحافظ والتطبيقات اللامركزية وDEXes، من الاستفادة من استثمار البنية الأساسية. بروتوكول OMNIA يدعمك ويحميك من محاولات الاحتيال أو حتى الاحتيال في الوقت الفعلي. الموقع الرسمي: https://omniatech.io الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.omniatech.io مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x2e7e487d84b5baba5878a9833fb394bc89633fd7 اشتر OMNIA الآن!

توكنوميكس OMNIA Protocol (OMNIA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار OMNIA Protocol (OMNIA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.9103 $ 1.9103 $ 1.9103 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.009806292836582667 $ 0.009806292836582667 $ 0.009806292836582667 السعر الحالي: $ 0.01326 $ 0.01326 $ 0.01326 معرفة المزيد عن سعر OMNIA Protocol (OMNIA)

توكنوميكس OMNIA Protocol (OMNIA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس OMNIA Protocol (OMNIA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OMNIA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OMNIA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OMNIA، استكشف السعر المباشر لتوكن OMNIA!

كيفية شراء OMNIA هل أنت مهتم بإضافة OMNIA Protocol (OMNIA) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء OMNIA ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء OMNIA على MEXC الآن!

تاريخ سعر OMNIA Protocol (OMNIA) يساعد تحليل تاريخ أسعار OMNIA المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار OMNIA الآن!

توقعات سعر OMNIA هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه OMNIA؟ تجمع صفحة توقعات أسعار OMNIA الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر OMNIA الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!