توكنوميكس omChain (OMC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول omChain (OMC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات omChain (OMC) What is omchain? omchain is an EVM compliant PoA blockchain that uses IBFT2 consensus algorithm. The block interval of omchain is 2 seconds and the block gas limit is 50 million. omchain provides the infrastructure for business level needs. ## What is omchain’s native asset? (OMC) omchain’s gas token is named OMC and bridged to ETH/BSC/AVAX networks as ERC-20/BEP-20/ARC-20 tokens. ## How is OMC used? OMC is used for paying transaction fees on the omchain. omchain have the following features; * EVM Compatibility: Proven security, established tech stack, tools, standards and enterprise adoption * Scalability: Always low transaction fees and side chain integrations enable highly scalable blockchain infrastructure for enterprise grade needs. * Security: Audited, open-source software and consensus mechanisms enable secure infrastructure * User Experience: Immediate transaction finality allows real life applications to be integrated with blockchain * Developer Support: Not just the infrastructure but necessary tools required by the blockchain is also provided, such as mobile wallet and blockchain bridge. Interactions with the omchain is done with OMC just like how any other gas token works. الموقع الرسمي: https://omchain.io الوثيقة البيضاء: https://docs.omchain.io مستكشف الكتل: https://explorer.omchain.io اشتر OMC الآن!

توكنوميكس omChain (OMC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار omChain (OMC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 46.87K $ 46.87K $ 46.87K إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 92.81M $ 92.81M $ 92.81M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.04478 $ 0.04478 $ 0.04478 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001999036547342038 $ 0.001999036547342038 $ 0.001999036547342038 السعر الحالي: $ 0.000505 $ 0.000505 $ 0.000505 معرفة المزيد عن سعر omChain (OMC)

توكنوميكس omChain (OMC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس omChain (OMC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OMC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OMC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OMC، استكشف السعر المباشر لتوكن OMC!

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