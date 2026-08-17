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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Open Loot، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Open Loot، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن OL

معلومات سعر OL

ما هو OL

الوثيقة البيضاء لـ OL

الموقع الرسمي لـ OL

اقتصاد توكن OL

توقعات سعر OL

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التحليل الفني اليوم لـ Open Loot (OL)

التحليل الفني اليوم لـ Open Loot (OL)

توفر صفحة Open Loot تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ OL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Open Loot أدناه.

تغير سعر Open Loot (OL)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.004436---10.91%-9.71%-47.58%
اعرف المزيد عن سعر Open Loot

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Open Loot

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Open Loot عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 8
حيادي 3
شراء 15
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 1شراء 13
المؤشرات الفنية:بيعبيع 8حيادي 2شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.004448
0.004445
R2
0.004445
0.004444
R1
0.004444
0.004443
PP
0.004441
0.004441
S1
0.00444
0.00444
S2
0.004437
0.004439
S3
0.004436
0.004437

إشارات السوق الخاصة بـ Open Loot

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.76M
$6.22 M
$6.97 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.10 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.10 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.15 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.15 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Open Loot

صافي التدفقسعر OLUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.00
2026-08-16-$0.02 M0.00
2026-08-15-$0.01 M0.00
2026-08-14$0.01 M0.00
2026-08-13$0.04 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Open Loot

تداول أسواق Open Loot (OL) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Open Loot المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTOL
$0.004436
$0.004436$0.004436
+2.23%
12.31M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة OL إلى USD

المبلغ

OL
OL
USD
USD

1 OL = 0.004436 USD

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