التحليل الفني اليوم لـ Open Loot (OL) توفر صفحة Open Loot تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ OL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Open Loot أدناه. التسجيل

تغير سعر Open Loot (OL) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.004436 -- -10.91% -9.71% -47.58%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Open Loot

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Open Loot عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 8 حيادي 3 شراء 15 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 1 شراء 13 المؤشرات الفنية : بيع بيع 8 حيادي 2 شراء 2 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.004448 0.004445 R2 0.004445 0.004444 R1 0.004444 0.004443 PP 0.004441 0.004441 S1 0.00444 0.00444 S2 0.004437 0.004439 S3 0.004436 0.004437

إشارات السوق الخاصة بـ Open Loot صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.76M $6.22 M $6.97 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.10 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.10 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.15 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.15 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Open Loot صافي التدفق سعر OLUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.01 M 0.00 2026-08-16 -$0.02 M 0.00 2026-08-15 -$0.01 M 0.00 2026-08-14 $0.01 M 0.00 2026-08-13 $0.04 M 0.00 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Open Loot (OL) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Open Loot المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT OL $0.004436 $0.004436 $0.004436 +2.23% 12.31M (USDT) تداول