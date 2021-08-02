توكنوميكس OKExChain (OKT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول OKExChain (OKT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات OKExChain (OKT) OKExChain is an open-source, high-performance decentralized transaction public chain, which aims to promote the implementation of transaction business based on blockchain technology. As an open public chain ecosystem, anyone can run for the OKExChain super node, issue their own digital assets, create their own digital asset trading pairs, and conduct transactions. At the same time, EVM virtual machine technology and OKEx cross-chain gateway will also be introduced. Through OKExChain, the value interoperability, user intercommunication, and scenario application interoperability of the blockchain can be realized simply and efficiently, and finally the co-construction of the ecosystem and the construction of a value-added system are realized. الموقع الرسمي: https://www.okx.com/okc الوثيقة البيضاء: https://okc-docs.readthedocs.io/en/latest/ مستكشف الكتل: https://www.oklink.com/okc اشتر OKT الآن!

توكنوميكس OKExChain (OKT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار OKExChain (OKT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 103.15M $ 103.15M $ 103.15M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 139 $ 139 $ 139 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 4.255228372729651 $ 4.255228372729651 $ 4.255228372729651 السعر الحالي: $ 4.912 $ 4.912 $ 4.912 معرفة المزيد عن سعر OKExChain (OKT)

توكنوميكس OKExChain (OKT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس OKExChain (OKT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OKT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OKT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OKT، استكشف السعر المباشر لتوكن OKT!

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