توكنوميكس Space Nation (OIK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Space Nation (OIK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Space Nation (OIK) تعد Space Nation قوة رائدة في صناعة الترفيه، حيث تقدم عالمًا افتراضيًا من الجيل التالي يدمج بسلاسة بين الألعاب والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الافتراضي المستدام. إن عالمًا افتراضيًا لا مفر منه، وبخلاف التكنولوجيا والمحتوى، يعتمد أساسه على حلقة اقتصادية بسيطة وفعالة ومستقرة. في قلب رؤية Space Nation، توجد لعبتها الرائدة MMORPG على شبكة الإنترنت، والتي تنشئ نظامًا بيئيًا مفتوحًا وديناميكيًا حيث يتعايش اللاعبون والذكاء الاصطناعي في عالم شاسع وغامر. من خلال التوسع في ألعاب متعددة ورواية القصص عبر الوسائط وتنسيقات الوسائط الأخرى، تلتزم Space Nation ببناء عالم افتراضي يمكنه استضافة مئات الملايين من المستخدمين، مما يضع معيارًا جديدًا للعوالم الافتراضية. الموقع الرسمي: https://spacenation.online/ الوثيقة البيضاء: https://static.spacenation.online/assets/litepaper.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/address/0x6E7F11641c1EC71591828E531334192d622703F7 اشتر OIK الآن!

توكنوميكس Space Nation (OIK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Space Nation (OIK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 10.04M $ 10.04M $ 10.04M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 201.34M $ 201.34M $ 201.34M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 49.88M $ 49.88M $ 49.88M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.4 $ 0.4 $ 0.4 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01431035188800632 $ 0.01431035188800632 $ 0.01431035188800632 السعر الحالي: $ 0.04988 $ 0.04988 $ 0.04988 معرفة المزيد عن سعر Space Nation (OIK)

توكنوميكس Space Nation (OIK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Space Nation (OIK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OIK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OIK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OIK، استكشف السعر المباشر لتوكن OIK!

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