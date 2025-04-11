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Space Nation السعر(OIK)

USD

مخطط أسعار Space Nation (OIK) المباشر

$0.0203
$0.0203$0.0203
-20.67%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول OIK

السعر الحالي لـ Space Nation (OIK) اليوم هو 0.0203 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 0.00 USD. يتم تحديث سعر من OIK إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Space Nation:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 264.80K USD
- تغير سعر Space Nation خلال اليوم هو -20.67%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 0.00 USD

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OIK أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Space Nation لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0052893-20.66%
30 يوم$ -0.0781-79.37%
60 يوم$ -0.0197-49.25%
90 يوم$ -0.0197-49.25%
تغير سعر Space Nation اليوم

سجل اليوم OIK تغيرًا $ -0.0052893 (-20.66%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Space Nation لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0781 (-79.37%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Space Nation لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد OIK تغييرًا في $ -0.0197 (-49.25%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Space Nation لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0197 (-49.25%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

OIK معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Space Nation: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.02025
$ 0.02025$ 0.02025

$ 0.02733
$ 0.02733$ 0.02733

$ 0.4
$ 0.4$ 0.4

-16.64%

-20.66%

-14.28%

OIK معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 264.80K
$ 264.80K$ 264.80K

0.00
0.00 0.00

ما هو Space Nation ( OIK )

تعد Space Nation قوة رائدة في صناعة الترفيه، حيث تقدم عالمًا افتراضيًا من الجيل التالي يدمج بسلاسة بين الألعاب والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الافتراضي المستدام. إن عالمًا افتراضيًا لا مفر منه، وبخلاف التكنولوجيا والمحتوى، يعتمد أساسه على حلقة اقتصادية بسيطة وفعالة ومستقرة. في قلب رؤية Space Nation، توجد لعبتها الرائدة MMORPG على شبكة الإنترنت، والتي تنشئ نظامًا بيئيًا مفتوحًا وديناميكيًا حيث يتعايش اللاعبون والذكاء الاصطناعي في عالم شاسع وغامر. من خلال التوسع في ألعاب متعددة ورواية القصص عبر الوسائط وتنسيقات الوسائط الأخرى، تلتزم Space Nation ببناء عالم افتراضي يمكنه استضافة مئات الملايين من المستخدمين، مما يضع معيارًا جديدًا للعوالم الافتراضية.

متوفر Space Nation على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Space Nation الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين OIKلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
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توقع سعر Space Nation

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Space Nation، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ OIK؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارSpace Nation.

سجل أسعار Space Nation

يوفر تتبع مسار سعر OIK معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ OIK. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Space Nation.

كيفية شراء Space Nation ( OIK )

هل تبحث عن كيفية شراء Space Nation؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Space Nation على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة OIK إلى العملات المحلية

1 OIK إلى VND
520.5123
1 OIK إلى AUD
A$0.032074
1 OIK إلى GBP
0.015428
1 OIK إلى EUR
0.017661
1 OIK إلى USD
$0.0203
1 OIK إلى MYR
RM0.089726
1 OIK إلى TRY
0.771603
1 OIK إلى JPY
¥2.897419
1 OIK إلى RUB
1.720425
1 OIK إلى INR
1.744988
1 OIK إلى IDR
Rp338.333198
1 OIK إلى KRW
28.999971
1 OIK إلى PHP
1.160754
1 OIK إلى EGP
￡E.1.040578
1 OIK إلى BRL
R$0.118958
1 OIK إلى CAD
C$0.028014
1 OIK إلى BDT
2.461375
1 OIK إلى NGN
32.273346
1 OIK إلى UAH
0.838593
1 OIK إلى VES
Bs1.4413
1 OIK إلى PKR
Rs5.679737
1 OIK إلى KZT
10.469116
1 OIK إلى THB
฿0.68005
1 OIK إلى TWD
NT$0.657111
1 OIK إلى AED
د.إ0.074501
1 OIK إلى CHF
Fr0.016443
1 OIK إلى HKD
HK$0.157325
1 OIK إلى MAD
.د.م0.188384
1 OIK إلى MXN
$0.411684

Space Nation المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Space Nation، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Space Nation الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

OIK
USD

1 OIK = 0.0203 USD

تداول

USDTOIK
$0.0203
$0.0203$0.0203
-22.26%

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