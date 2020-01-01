توكنوميكس Oggy inu (OGGYETH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Oggy inu (OGGYETH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Oggy inu (OGGYETH) Oggy inu,The first meme project in the world to register copyright at the US Copyright Office, combining many useful applications: Payment, Wallet, AI, Staking and collaborating with clubs and sports events around the world. الموقع الرسمي: https://oggyinu.com/ الوثيقة البيضاء: https://oggy-inu.gitbook.io/docs-eth/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x7e877b99897d514da01bd1d177e693ec639961af اشتر OGGYETH الآن!

توكنوميكس Oggy inu (OGGYETH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Oggy inu (OGGYETH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 53.26K $ 53.26K $ 53.26K إجمالي العرض: $ 420.00B $ 420.00B $ 420.00B العرض المتداول: $ 201.27B $ 201.27B $ 201.27B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 111.13K $ 111.13K $ 111.13K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00002336 $ 0.00002336 $ 0.00002336 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000055800536439 $ 0.000000055800536439 $ 0.000000055800536439 السعر الحالي: $ 0.0000002646 $ 0.0000002646 $ 0.0000002646 معرفة المزيد عن سعر Oggy inu (OGGYETH)

توكنوميكس Oggy inu (OGGYETH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Oggy inu (OGGYETH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OGGYETH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OGGYETH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OGGYETH، استكشف السعر المباشر لتوكن OGGYETH!

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