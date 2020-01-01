توكنوميكس Oggy Inu (OGGYBSC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Oggy Inu (OGGYBSC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Oggy Inu (OGGYBSC) OGGYINU - newest and most exciting memecoin! With a community-driven approach and a burning passion for memes, we believe Oggy Inu is the next big thing in the meme market. Join us on this journey to revolutionize the world of memecoins and let's go to the moon together! الموقع الرسمي: https://oggyinu.com الوثيقة البيضاء: https://oggyinu.com/# مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x92ed61fb8955cc4e392781cb8b7cd04aadc43d0c اشتر OGGYBSC الآن!

توكنوميكس Oggy Inu (OGGYBSC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Oggy Inu (OGGYBSC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 167.70K $ 167.70K $ 167.70K إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 108,125.21T $ 108,125.21T $ 108,125.21T القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000000055 $ 0.00000000055 $ 0.00000000055 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000000000137009 $ 0.000000000000137009 $ 0.000000000000137009 السعر الحالي: $ 0.000000000001551 $ 0.000000000001551 $ 0.000000000001551 معرفة المزيد عن سعر Oggy Inu (OGGYBSC)

توكنوميكس Oggy Inu (OGGYBSC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Oggy Inu (OGGYBSC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OGGYBSC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OGGYBSC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OGGYBSC، استكشف السعر المباشر لتوكن OGGYBSC!

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