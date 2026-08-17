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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول OneFootball Credits، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول OneFootball Credits، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ OneFootball Credits (OFC)

التحليل الفني اليوم لـ OneFootball Credits (OFC)

توفر صفحة OneFootball Credits تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ OFC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل OneFootball Credits أدناه.

تغير سعر OneFootball Credits (OFC)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.00815---18.03%-25.51%-83.81%
اعرف المزيد عن سعر OneFootball Credits

المؤشرات الفنية الخاصة بـ OneFootball Credits

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ OneFootball Credits عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 7
حيادي 8
شراء 11
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 5حيادي 3شراء 6
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 5شراء 5
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.00813
0.00813
R2
0.00813
0.00812
R1
0.00812
0.00812
PP
0.00812
0.00812
S1
0.00811
0.00811
S2
0.00811
0.00811
S3
0.0081
0.00811

إشارات السوق الخاصة بـ OneFootball Credits

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.13M
$1.52 M
$1.65 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.05 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.05 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ OneFootball Credits

صافي التدفقسعر OFCUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.01
2026-08-16-$0.01 M0.01
2026-08-15$0.00 M0.01
2026-08-14$0.00 M0.01
2026-08-13$0.04 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق OneFootball Credits (OFC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر OneFootball Credits المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTOFC
$0.008139
$0.008139$0.008139
-0.26%
10.45M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة OFC إلى USD

المبلغ

OFC
OFC
USD
USD

1 OFC = 0.00814 USD

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