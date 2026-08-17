التحليل الفني اليوم لـ OneFootball Credits (OFC) توفر صفحة OneFootball Credits تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ OFC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل OneFootball Credits أدناه. التسجيل

تغير سعر OneFootball Credits (OFC) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.00815 -- -18.03% -25.51% -83.81%

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ OneFootball Credits عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 7 حيادي 8 شراء 11 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 5 حيادي 3 شراء 6 المؤشرات الفنية : شراء بيع 2 حيادي 5 شراء 5 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.00813 0.00813 R2 0.00813 0.00812 R1 0.00812 0.00812 PP 0.00812 0.00812 S1 0.00811 0.00811 S2 0.00811 0.00811 S3 0.0081 0.00811

إشارات السوق الخاصة بـ OneFootball Credits صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.13M $1.52 M $1.65 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.02 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.02 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.05 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.05 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ OneFootball Credits صافي التدفق سعر OFCUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.01 2026-08-16 -$0.01 M 0.01 2026-08-15 $0.00 M 0.01 2026-08-14 $0.00 M 0.01 2026-08-13 $0.04 M 0.01 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق OneFootball Credits (OFC) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر OneFootball Credits المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT OFC $0.008139 $0.008139 $0.008139 -0.26% 10.45M (USDT) تداول