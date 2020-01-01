توكنوميكس Net Zero Climate (NZC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Net Zero Climate (NZC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Net Zero Climate (NZC) "مع تفاقم أزمة المناخ، تزداد المشاريع التطوعية التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، مما يؤدي إلى نمو سوق أرصدة الكربون. قدم مشروع GESIA سلسلة رئيسية معتمدة على البلوكتشين لتعزيز الشفافية في أنشطة امتصاص وتقليل الكربون، مع خطط لإطلاق توكن NZC ومنصة لتبادل أرصدة الكربون في الربع الرابع من عام 2024. سيتم استخدام توكن NZC للتداول على سلسلة BNB وتداول أرصدة الكربون على سلسلة GESIA. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق تطبيق Carbon Monster للتبرعات في الربع الثاني من عام 2024، ومن المتوقع إطلاق محفظة شهادات الكربون في الربع الثالث من عام 2024، مما سيمكن المستخدمين من تحويل أرصدة الكربون إلى توكنات وتخزينها. وستتمكن منصة GESIA X لتبادل أرصدة الكربون من إطلاق التداول في الربع الرابع من عام 2024، مما سيسمح بتداول أرصدة الكربون المرمزة. الموقع الرسمي: https://www.gesia.io الوثيقة البيضاء: https://gesia-project-whitepaper-en.gesia.io مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x719deb67fec9b4c7233b0cf6415f5dc80b6c62d3 اشتر NZC الآن!

توكنوميكس Net Zero Climate (NZC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Net Zero Climate (NZC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 5 $ 5 $ 5 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.02039 $ 0.02039 $ 0.02039 معرفة المزيد عن سعر Net Zero Climate (NZC)

توكنوميكس Net Zero Climate (NZC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Net Zero Climate (NZC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NZC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NZC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NZC، استكشف السعر المباشر لتوكن NZC!

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