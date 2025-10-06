سعر Nyx Eternal المباشر اليوم هو 0.0001228 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي NYX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر NYX بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Nyx Eternal المباشر اليوم هو 0.0001228 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي NYX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر NYX بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Nyx Eternal

Nyx Eternal السعر(NYX)

السعر المباشر لـ 1 NYX إلى USD:

$0.0001228
-18.89%1D
USD
مخطط أسعار Nyx Eternal (NYX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:56:11 (UTC+8)

معلومات سعر Nyx Eternal (NYX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0001224
24 ساعة منخفض
$ 0.0001732
24 ساعة مرتفع

$ 0.0001224
$ 0.0001732
--
--
-0.09%

-18.89%

-27.43%

-27.43%

سعر Nyx Eternal (NYX) في الوقت الحقيقي هو $ 0.0001228. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NYX بين أدنى سعر $ 0.0001224 وأعلى سعر $ 0.0001732، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNYX على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NYX -0.09% على مدار الساعة الماضية، -18.89% على مدار 24 ساعة، و -27.43% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Nyx Eternal (NYX)

--
$ 54.51K
$ 0.00
--
--
SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Nyx Eternal هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.51K. العرض المتداول لـ NYX يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.

سجل سعر Nyx Eternal (NYX) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Nyx Eternal لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000028599-18.89%
30 يوم$ -0.0042482-97.20%
60 يوم$ -0.0018772-93.86%
90 يوم$ -0.0018772-93.86%
تغير سعر Nyx Eternal اليوم

سجل اليوم NYX تغيرًا $ -0.000028599 (-18.89%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Nyx Eternal لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0042482 (-97.20%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Nyx Eternal لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد NYX تغييرًا في $ -0.0018772 (-93.86%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Nyx Eternal لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0018772 (-93.86%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Nyx Eternal (NYX)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Nyx Eternal.

ما هو Nyx Eternal ( NYX )

توكن NYX هو توكن صنم الذكاء الاصطناعي الذي سمي على اسم إلهة الليل اليونانية، مع قصة "صنم الذكاء الاصطناعي الذي يغذي الاهتمام"، ويكتسب حضورًا وينتشر من خلال المهام الاجتماعية وآليات الحرق.

متوفر Nyx Eternal على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Nyx Eternal الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين NYXلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Nyx Eternal على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Nyx Eternal سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Nyx Eternal (USD)

كم ستكون قيمة Nyx Eternal (NYX) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Nyx Eternal (NYX) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Nyx Eternal.

تحقق الآن من توقعات سعر Nyx Eternal!

توكنوميكس Nyx Eternal (NYX)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Nyx Eternal (NYX) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس NYX والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Nyx Eternal ( NYX )

هل تبحث عن كيفية شراء Nyx Eternal؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Nyx Eternal على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة NYX إلى العملات المحلية

1 Nyx Eternal (NYX) إلى VND
3.231482
1 Nyx Eternal (NYX) إلى AUD
A$0.000185428
1 Nyx Eternal (NYX) إلى GBP
0.0000921
1 Nyx Eternal (NYX) إلى EUR
0.00010438
1 Nyx Eternal (NYX) إلى USD
$0.0001228
1 Nyx Eternal (NYX) إلى MYR
RM0.000514532
1 Nyx Eternal (NYX) إلى TRY
0.00515146
1 Nyx Eternal (NYX) إلى JPY
¥0.0186656
1 Nyx Eternal (NYX) إلى ARS
ARS$0.1808537
1 Nyx Eternal (NYX) إلى RUB
0.009729444
1 Nyx Eternal (NYX) إلى INR
0.010838328
1 Nyx Eternal (NYX) إلى IDR
Rp2.046665848
1 Nyx Eternal (NYX) إلى PHP
0.007209588
1 Nyx Eternal (NYX) إلى EGP
￡E.0.005817036
1 Nyx Eternal (NYX) إلى BRL
R$0.00065698
1 Nyx Eternal (NYX) إلى CAD
C$0.000170692
1 Nyx Eternal (NYX) إلى BDT
0.015033176
1 Nyx Eternal (NYX) إلى NGN
0.17874768
1 Nyx Eternal (NYX) إلى COP
$0.4741308
1 Nyx Eternal (NYX) إلى ZAR
R.0.002103564
1 Nyx Eternal (NYX) إلى UAH
0.005171108
1 Nyx Eternal (NYX) إلى TZS
T.Sh.0.30246254
1 Nyx Eternal (NYX) إلى VES
Bs0.0266476
1 Nyx Eternal (NYX) إلى CLP
$0.1155548
1 Nyx Eternal (NYX) إلى PKR
Rs0.034816256
1 Nyx Eternal (NYX) إلى KZT
0.065527308
1 Nyx Eternal (NYX) إلى THB
฿0.003967668
1 Nyx Eternal (NYX) إلى TWD
NT$0.003752768
1 Nyx Eternal (NYX) إلى AED
د.إ0.000450676
1 Nyx Eternal (NYX) إلى CHF
Fr0.000097012
1 Nyx Eternal (NYX) إلى HKD
HK$0.000954156
1 Nyx Eternal (NYX) إلى AMD
֏0.047049592
1 Nyx Eternal (NYX) إلى MAD
.د.م0.001133444
1 Nyx Eternal (NYX) إلى MXN
$0.002264432
1 Nyx Eternal (NYX) إلى SAR
ريال0.0004605
1 Nyx Eternal (NYX) إلى ETB
Br0.018625076
1 Nyx Eternal (NYX) إلى KES
KSh0.015864532
1 Nyx Eternal (NYX) إلى JOD
د.أ0.0000870652
1 Nyx Eternal (NYX) إلى PLN
0.000445764
1 Nyx Eternal (NYX) إلى RON
лв0.000536636
1 Nyx Eternal (NYX) إلى SEK
kr0.001153092
1 Nyx Eternal (NYX) إلى BGN
лв0.000206304
1 Nyx Eternal (NYX) إلى HUF
Ft0.040986956
1 Nyx Eternal (NYX) إلى CZK
0.00256652
1 Nyx Eternal (NYX) إلى KWD
د.ك0.0000375768
1 Nyx Eternal (NYX) إلى ILS
0.0003991
1 Nyx Eternal (NYX) إلى BOB
Bs0.000848548
1 Nyx Eternal (NYX) إلى AZN
0.00020876
1 Nyx Eternal (NYX) إلى TJS
SM0.001134672
1 Nyx Eternal (NYX) إلى GEL
0.000334016
1 Nyx Eternal (NYX) إلى AOA
Kz0.111940796
1 Nyx Eternal (NYX) إلى BHD
.د.ب0.0000461728
1 Nyx Eternal (NYX) إلى BMD
$0.0001228
1 Nyx Eternal (NYX) إلى DKK
kr0.000788376
1 Nyx Eternal (NYX) إلى HNL
L0.003234552
1 Nyx Eternal (NYX) إلى MUR
0.005588628
1 Nyx Eternal (NYX) إلى NAD
$0.002120756
1 Nyx Eternal (NYX) إلى NOK
kr0.001225544
1 Nyx Eternal (NYX) إلى NZD
$0.000211216
1 Nyx Eternal (NYX) إلى PAB
B/.0.0001228
1 Nyx Eternal (NYX) إلى PGK
K0.000516988
1 Nyx Eternal (NYX) إلى QAR
ر.ق0.000446992
1 Nyx Eternal (NYX) إلى RSD
дин.0.012370872
1 Nyx Eternal (NYX) إلى UZS
soʻm1.479517732
1 Nyx Eternal (NYX) إلى ALL
L0.010200996
1 Nyx Eternal (NYX) إلى ANG
ƒ0.000219812
1 Nyx Eternal (NYX) إلى AWG
ƒ0.00022104
1 Nyx Eternal (NYX) إلى BBD
$0.0002456
1 Nyx Eternal (NYX) إلى BAM
KM0.000205076
1 Nyx Eternal (NYX) إلى BIF
Fr0.3621372
1 Nyx Eternal (NYX) إلى BND
$0.000158412
1 Nyx Eternal (NYX) إلى BSD
$0.0001228
1 Nyx Eternal (NYX) إلى JMD
$0.019706944
1 Nyx Eternal (NYX) إلى KHR
0.4951603
1 Nyx Eternal (NYX) إلى KMF
Fr0.0516988
1 Nyx Eternal (NYX) إلى LAK
2.669565164
1 Nyx Eternal (NYX) إلى LKR
රු0.037403652
1 Nyx Eternal (NYX) إلى MDL
L0.0020876
1 Nyx Eternal (NYX) إلى MGA
Ar0.548213584
1 Nyx Eternal (NYX) إلى MOP
P0.000983628
1 Nyx Eternal (NYX) إلى MVR
0.00187884
1 Nyx Eternal (NYX) إلى MWK
MK0.213194308
1 Nyx Eternal (NYX) إلى MZN
MT0.00784692
1 Nyx Eternal (NYX) إلى NPR
रु0.01735164
1 Nyx Eternal (NYX) إلى PYG
0.8708976
1 Nyx Eternal (NYX) إلى RWF
Fr0.1784284
1 Nyx Eternal (NYX) إلى SBD
$0.001009416
1 Nyx Eternal (NYX) إلى SCR
0.001704464
1 Nyx Eternal (NYX) إلى SRD
$0.004855512
1 Nyx Eternal (NYX) إلى SVC
$0.0010745
1 Nyx Eternal (NYX) إلى SZL
L0.002120756
1 Nyx Eternal (NYX) إلى TMT
m0.0004298
1 Nyx Eternal (NYX) إلى TND
د.ت0.0003605408
1 Nyx Eternal (NYX) إلى TTD
$0.000833812
1 Nyx Eternal (NYX) إلى UGX
Sh0.4278352
1 Nyx Eternal (NYX) إلى XAF
Fr0.0692592
1 Nyx Eternal (NYX) إلى XCD
$0.00033156
1 Nyx Eternal (NYX) إلى XOF
Fr0.0692592
1 Nyx Eternal (NYX) إلى XPF
Fr0.0125256
1 Nyx Eternal (NYX) إلى BWP
P0.001747444
1 Nyx Eternal (NYX) إلى BZD
$0.000246828
1 Nyx Eternal (NYX) إلى CVE
$0.011625476
1 Nyx Eternal (NYX) إلى DJF
Fr0.0218584
1 Nyx Eternal (NYX) إلى DOP
$0.007866568
1 Nyx Eternal (NYX) إلى DZD
د.ج0.01595172
1 Nyx Eternal (NYX) إلى FJD
$0.0002763
1 Nyx Eternal (NYX) إلى GNF
Fr1.067746
1 Nyx Eternal (NYX) إلى GTQ
Q0.000940648
1 Nyx Eternal (NYX) إلى GYD
$0.025716776
1 Nyx Eternal (NYX) إلى ISK
kr0.0151044

Nyx Eternal المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Nyx Eternal، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Nyx Eternal

كم يساوي Nyx Eternal (NYX) اليوم؟
سعر NYX المباشر في USD هو USD 0.0001228، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر NYX إلى USD الحالي؟
سعر NYX إلى USD الحالي هو $ 0.0001228. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Nyx Eternal ؟
القيمة السوقية لعملة NYX هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن NYX؟
العرض المتداول لتوكن NYX هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ NYX؟
حقق NYX سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ NYX؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- NYX.
ما هو حجم تداول NYX؟
حجم تداول NYX المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 54.51K USD.
هل سترتفع NYX هذا العام؟
قد يرتفع NYX هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر NYX لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Nyx Eternal (NYX) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

