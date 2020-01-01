توكنوميكس NYLA (NYLA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول NYLA (NYLA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات NYLA (NYLA) مشروع @AgentNyla هو توكن عميل ذكاء اصطناعي مُستخدم على سلسلة Bonk. يُمكن للمستخدمين التفاعل معه عبر X لإجراء معاملات على السلسلة، وإنشاء محافظ عملات مشفرة، وإنشاء توكن (بلاحقة "NY")، وإدارة أرشيفات التغريدات. صُمم كأداة شاملة تجمع بين العمليات الاجتماعية والذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكتشين. مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/3HeUeL8ru8DFfRRQGnE11vGrDdNUzqVwBW8hyYHBbonk اشتر NYLA الآن!

توكنوميكس NYLA (NYLA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار NYLA (NYLA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.012739 $ 0.012739 $ 0.012739 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.008764 $ 0.008764 $ 0.008764 معرفة المزيد عن سعر NYLA (NYLA)

توكنوميكس NYLA (NYLA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس NYLA (NYLA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NYLA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NYLA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NYLA، استكشف السعر المباشر لتوكن NYLA!

كيفية شراء NYLA هل أنت مهتم بإضافة NYLA (NYLA) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء NYLA ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء NYLA على MEXC الآن!

تاريخ سعر NYLA (NYLA) يساعد تحليل تاريخ أسعار NYLA المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار NYLA الآن!

توقعات سعر NYLA هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه NYLA؟ تجمع صفحة توقعات أسعار NYLA الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر NYLA الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!