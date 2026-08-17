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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول NEXPACE، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول NEXPACE، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن NXPC

معلومات سعر NXPC

ما هو NXPC

الوثيقة البيضاء لـ NXPC

الموقع الرسمي لـ NXPC

اقتصاد توكن NXPC

توقعات سعر NXPC

سجل NXPC

دليل شراء NXPC

محول عملة NXPC إلى الفيات

عقود NXPC الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ NEXPACE (NXPC)

التحليل الفني اليوم لـ NEXPACE (NXPC)

توفر صفحة NEXPACE تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ NXPC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل NEXPACE أدناه.

تغير سعر NEXPACE (NXPC)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.2005---12.64%-19.42%-36.03%
اعرف المزيد عن سعر NEXPACE

المؤشرات الفنية الخاصة بـ NEXPACE

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ NEXPACE عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 17
حيادي 2
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 2شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.2003
0.2003
R2
0.2003
0.2002
R1
0.2002
0.2002
PP
0.2002
0.2002
S1
0.2001
0.2001
S2
0.2001
0.2001
S3
0.2
0.2001

إشارات السوق الخاصة بـ NEXPACE

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.68M
$7.53 M
$8.21 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.17 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.17 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.37 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.38 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ NEXPACE

صافي التدفقسعر NXPCUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.10 M0.20
2026-08-16$0.33 M0.19
2026-08-15$0.11 M0.19
2026-08-14-$0.12 M0.18
2026-08-13-$0.29 M0.18

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق NEXPACE (NXPC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر NEXPACE المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTNXPC
$0.2009
$0.2009$0.2009
+4.09%
370.72K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة NXPC إلى USD

المبلغ

NXPC
NXPC
USD
USD

1 NXPC = 0.2005 USD

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