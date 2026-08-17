التحليل الفني اليوم لـ NEXPACE (NXPC) توفر صفحة NEXPACE تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ NXPC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل NEXPACE أدناه. التسجيل

تغير سعر NEXPACE (NXPC) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.2005 -- -12.64% -19.42% -36.03%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ NEXPACE

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ NEXPACE عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 17 حيادي 2 شراء 7 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : شراء بيع 3 حيادي 2 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.2003 0.2003 R2 0.2003 0.2002 R1 0.2002 0.2002 PP 0.2002 0.2002 S1 0.2001 0.2001 S2 0.2001 0.2001 S3 0.2 0.2001

إشارات السوق الخاصة بـ NEXPACE صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.68M $7.53 M $8.21 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.17 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.17 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.37 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.38 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ NEXPACE صافي التدفق سعر NXPCUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.10 M 0.20 2026-08-16 $0.33 M 0.19 2026-08-15 $0.11 M 0.19 2026-08-14 -$0.12 M 0.18 2026-08-13 -$0.29 M 0.18 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق NEXPACE (NXPC) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر NEXPACE المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT NXPC $0.2009 $0.2009 $0.2009 +4.09% 370.72K (USDT) تداول