توكنوميكس Numerico (NWC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Numerico (NWC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Numerico (NWC) Numerico is a self-sustaining all-in-one ecosystem that empowers even complete crypto beginners to confidently enter and thrive in the crypto space. Our ecosystem offers solutions like an AI copy trading platform Mercury Trade, Numerico's layer two blockchain solution, a range of unique AI products that will enhance your trading success rate, keep you safe when trading on DEXs and help you build on-chain products even if you have no experience with coding. Additionally, Numerico offers a financial product that allows you to seamlessly spend your ecosystem profits while providing real yields to stakers. الموقع الرسمي: https://numerico.ai/ الوثيقة البيضاء: https://numerico.ai/docs/Whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://stellar.expert/explorer/public/asset/NWC-GAAPUOQWOZAG3PENRN7FEPYWXVGJBJVBL6EUE2ZHN5TSY7WBXQDO7AY2 اشتر NWC الآن!

توكنوميكس Numerico (NWC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Numerico (NWC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.32M $ 3.32M $ 3.32M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 150.40M $ 150.40M $ 150.40M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.43 $ 0.43 $ 0.43 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0162818774419 $ 0.0162818774419 $ 0.0162818774419 السعر الحالي: $ 0.02209 $ 0.02209 $ 0.02209 معرفة المزيد عن سعر Numerico (NWC)

توكنوميكس Numerico (NWC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Numerico (NWC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NWC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NWC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NWC، استكشف السعر المباشر لتوكن NWC!

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