شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول NVIDIA xStock، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول NVIDIA xStock، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن NVDAX

معلومات سعر NVDAX

ما هو NVDAX

الموقع الرسمي لـ NVDAX

اقتصاد توكن NVDAX

توقعات سعر NVDAX

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ NVIDIA xStock (NVDAX)

التحليل الفني اليوم لـ NVIDIA xStock (NVDAX)

توفر صفحة NVIDIA xStock تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ NVDAX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل NVIDIA xStock أدناه.

تغير سعر NVIDIA xStock (NVDAX)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
----------
اعرف المزيد عن سعر NVIDIA xStock

تدفق رأس المال الخاص بـ NVIDIA xStock

صافي التدفقسعر NVDAXUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن NVIDIA xStock

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة NVDAX إلى USD

المبلغ

NVDAX
NVDAX
USD
USD

1 NVDAX = -- USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.