توكنوميكس Nura Labs (NURA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Nura Labs (NURA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Nura Labs (NURA) مختبرات Nura Labs هي استوديو ابتكارات Web3 مُخصص لبناء بنية تحتية ذكية وآمنة وقابلة للتطوير للاقتصاد اللامركزي. بصفتها مُبتكرة محفظة Nura، تجمع الشركة بين هندسة البلوكتشين وأتمتة الذكاء الاصطناعي وتجربة مستخدم سلسة لابتكار أدوات تُعزز الاستخدام العملي وتشجع على الاستخدام الجماعي. الموقع الرسمي: https://nura.gg/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x926759A8EaEcFADb5D8bdC7A9C7B193C5085F507 اشتر NURA الآن!

توكنوميكس Nura Labs (NURA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Nura Labs (NURA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 8.05B $ 8.05B $ 8.05B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.002523 $ 0.002523 $ 0.002523 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000150556125754321 $ 0.000150556125754321 $ 0.000150556125754321 السعر الحالي: $ 0.0002035 $ 0.0002035 $ 0.0002035 معرفة المزيد عن سعر Nura Labs (NURA)

توكنوميكس Nura Labs (NURA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Nura Labs (NURA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NURA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NURA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NURA، استكشف السعر المباشر لتوكن NURA!

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