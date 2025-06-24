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Nura Labs السعر(NURA)

USD

مخطط أسعار Nura Labs (NURA) المباشر

$0.001117
$0.001117$0.001117
+2.10%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول NURA

السعر الحالي لـ Nura Labs (NURA) اليوم هو 0.001117 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من NURA إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Nura Labs:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 58.90K USD
- تغير سعر Nura Labs خلال اليوم هو +2.10%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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NURA أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Nura Labs لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00002297+2.10%
30 يوم$ +0.000617+123.40%
60 يوم$ +0.000617+123.40%
90 يوم$ +0.000617+123.40%
تغير سعر Nura Labs اليوم

سجل اليوم NURA تغيرًا $ +0.00002297 (+2.10%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Nura Labs لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.000617 (+123.40%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Nura Labs لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد NURA تغييرًا في $ +0.000617 (+123.40%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Nura Labs لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.000617 (+123.40%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

NURA معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Nura Labs: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.00102
$ 0.00102$ 0.00102

$ 0.0016
$ 0.0016$ 0.0016

$ 0.002523
$ 0.002523$ 0.002523

+2.85%

+2.10%

+123.40%

NURA معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 58.90K
$ 58.90K$ 58.90K

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ما هو Nura Labs ( NURA )

متوفر Nura Labs على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Nura Labs الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين NURAلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Nura Labs على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Nura Labs سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Nura Labs

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Nura Labs، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ NURA؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارNura Labs.

سجل أسعار Nura Labs

يوفر تتبع مسار سعر NURA معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ NURA. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Nura Labs.

توكنوميكس Nura Labs (NURA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Nura Labs (NURA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس NURA والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Nura Labs ( NURA )

هل تبحث عن كيفية شراء Nura Labs؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Nura Labs على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة NURA إلى العملات المحلية

1 NURA إلى VND
29.393855
1 NURA إلى AUD
A$0.00170901
1 NURA إلى GBP
0.00081541
1 NURA إلى EUR
0.00096062
1 NURA إلى USD
$0.001117
1 NURA إلى MYR
RM0.00473608
1 NURA إلى TRY
0.04424437
1 NURA إلى JPY
¥0.1617416
1 NURA إلى RUB
0.08753929
1 NURA إلى INR
0.09598381
1 NURA إلى IDR
Rp18.31147248
1 NURA إلى KRW
1.51765673
1 NURA إلى PHP
0.06350145
1 NURA إلى EGP
￡E.0.05590585
1 NURA إلى BRL
R$0.0061435
1 NURA إلى CAD
C$0.00153029
1 NURA إلى BDT
0.13650857
1 NURA إلى NGN
1.72909366
1 NURA إلى UAH
0.04660124
1 NURA إلى VES
Bs0.115051
1 NURA إلى PKR
Rs0.31804341
1 NURA إلى KZT
0.57755602
1 NURA إلى THB
฿0.03645888
1 NURA إلى TWD
NT$0.03292916
1 NURA إلى AED
د.إ0.00409939
1 NURA إلى CHF
Fr0.0008936
1 NURA إلى HKD
HK$0.00875728
1 NURA إلى MAD
.د.م0.01015353
1 NURA إلى MXN
$0.02126768
1 NURA إلى PLN
0.00407705

Nura Labs المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Nura Labs، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

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آلة حاسبة

المبلغ

NURA
NURA
USD
USD

1 NURA = 0.001117 USD

تداول

USDTNURA
$0.001117
$0.001117$0.001117
-3.71%

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