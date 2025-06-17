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NovaTrade RWA السعر(NRWA)

USD

مخطط أسعار NovaTrade RWA (NRWA) المباشر

$1.55763
$1.55763$1.55763
+7.50%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول NRWA

السعر الحالي لـ NovaTrade RWA (NRWA) اليوم هو 1.55763 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من NRWA إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق NovaTrade RWA:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 5.99M USD
- تغير سعر NovaTrade RWA خلال اليوم هو +7.50%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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NRWA أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار NovaTrade RWA لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.1086719+7.50%
30 يوم$ +1.55213+28,220.54%
60 يوم$ +1.55213+28,220.54%
90 يوم$ +1.55213+28,220.54%
تغير سعر NovaTrade RWA اليوم

سجل اليوم NRWA تغيرًا $ +0.1086719 (+7.50%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر NovaTrade RWA لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +1.55213 (+28,220.54%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر NovaTrade RWA لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد NRWA تغييرًا في $ +1.55213 (+28,220.54%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر NovaTrade RWA لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +1.55213 (+28,220.54%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

NRWA معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار NovaTrade RWA: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 1.05187
$ 1.05187$ 1.05187

$ 1.57384
$ 1.57384$ 1.57384

$ 84.99998
$ 84.99998$ 84.99998

+0.63%

+7.50%

+28,220.54%

NRWA معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 5.99M
$ 5.99M$ 5.99M

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ما هو NovaTrade RWA ( NRWA )

توكن NRWA هو التوكن الأصلي لمركز تداول الأصول الواقعية (RWA) في Nova Trade، ويتيح تداولًا سلسًا ومنخفض الرسوم للأصول الواقعية المُرمّزة (مثل العقارات، والسلع، والائتمان الخاص، والمزيد) على منصة Nova اللامركزية (DEX) عالية السرعة والمبنية على الطبقة الثانية (Layer 2).

متوفر NovaTrade RWA على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك NovaTrade RWA الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين NRWAلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول NovaTrade RWA على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء NovaTrade RWA سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر NovaTrade RWA

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل NovaTrade RWA، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ NRWA؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارNovaTrade RWA.

سجل أسعار NovaTrade RWA

يوفر تتبع مسار سعر NRWA معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ NRWA. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار NovaTrade RWA.

توكنوميكس NovaTrade RWA (NRWA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس NovaTrade RWA (NRWA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس NRWA والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء NovaTrade RWA ( NRWA )

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عملة NRWA إلى العملات المحلية

1 NRWA إلى VND
40,989.03345
1 NRWA إلى AUD
A$2.3987502
1 NRWA إلى GBP
1.1526462
1 NRWA إلى EUR
1.3395618
1 NRWA إلى USD
$1.55763
1 NRWA إلى MYR
RM6.6043512
1 NRWA إلى TRY
61.5575376
1 NRWA إلى JPY
¥226.1990286
1 NRWA إلى RUB
122.2583787
1 NRWA إلى INR
134.6415372
1 NRWA إلى IDR
Rp25,534.9139472
1 NRWA إلى KRW
2,139.5917206
1 NRWA إلى PHP
88.3955025
1 NRWA إلى EGP
￡E.78.0995682
1 NRWA إلى BRL
R$8.5513887
1 NRWA إلى CAD
C$2.1183768
1 NRWA إلى BDT
190.4046912
1 NRWA إلى NGN
2,403.734616
1 NRWA إلى UAH
64.6883739
1 NRWA إلى VES
Bs158.87826
1 NRWA إلى PKR
Rs441.2454264
1 NRWA إلى KZT
807.8959521
1 NRWA إلى THB
฿50.7631617
1 NRWA إلى TWD
NT$46.0123902
1 NRWA إلى AED
د.إ5.7165021
1 NRWA إلى CHF
Fr1.2616803
1 NRWA إلى HKD
HK$12.2118192
1 NRWA إلى MAD
.د.م14.1900093
1 NRWA إلى MXN
$29.5793937

NovaTrade RWA المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ NovaTrade RWA، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب NovaTrade RWA الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

NRWA
NRWA
USD
USD

1 NRWA = 1.55763 USD

تداول

USDTNRWA
$1.55763
$1.55763$1.55763
+33.96%

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