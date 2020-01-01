توكنوميكس Neuron (NRN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Neuron (NRN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Neuron (NRN) وم شركة ArenaX Labs Inc. («ArenaX») بتطوير منصة NRN Agents، التي تدعم دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في تجارب الألعاب المبتكرة في الألعاب الافتراضية والروبوتات الفيزيائية. يتضمن الهيكل التكنولوجي دمج تجميع البيانات، تدريب النماذج، وقدرات فحص النماذج عبر التعلم التقليدي والتعلم المعزز. من خلال دمج التغير اللامحدود للألعاب مع القيود الفيزيائية للروبوتات، فإن وكلاء الذكاء الاصطناعي المدربين في هذه البيئات لن يتقنوا الألعاب فحسب؛ بل سيطورون قدرات التفكير، التكيف، وفي النهاية حل التحديات الواقعية. تضع ArenaX منصة NRN Agents كحقل اختبار مثالي لمواجهة تحدي تحقيق AGI (الذكاء الاصطناعي العام). تدعم بيئة NRN Agents رمز Neuron ($NRN). الموقع الرسمي: https://nrnagents.ai الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.nrnagents.ai/ مستكشف الكتل: https://arbiscan.io/token/0xdadeca1167fe47499e53Eb50F261103630974905 اشتر NRN الآن!

توكنوميكس Neuron (NRN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Neuron (NRN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 37.08M $ 37.08M $ 37.08M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.29968 $ 0.29968 $ 0.29968 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.022358277431527393 $ 0.022358277431527393 $ 0.022358277431527393 السعر الحالي: $ 0.03708 $ 0.03708 $ 0.03708 معرفة المزيد عن سعر Neuron (NRN)

توكنوميكس Neuron (NRN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Neuron (NRN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NRN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NRN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NRN، استكشف السعر المباشر لتوكن NRN!

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