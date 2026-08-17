التحليل الفني اليوم لـ Non-Playable Coin (NPC) توفر صفحة Non-Playable Coin تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ NPC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Non-Playable Coin أدناه. التسجيل

تغير سعر Non-Playable Coin (NPC) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.005058 -- -10.13% -22.59% -26.89%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Non-Playable Coin

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Non-Playable Coin عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع قوي بيع 16 حيادي 8 شراء 2 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 2 حيادي 8 شراء 2 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.005106 0.005103 R2 0.005103 0.0051 R1 0.005097 0.005098 PP 0.005095 0.005095 S1 0.005089 0.005091 S2 0.005086 0.005089 S3 0.00508 0.005086

إشارات السوق الخاصة بـ Non-Playable Coin صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.00M $0.06 M $0.06 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.00 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.00 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.00 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.00 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Non-Playable Coin صافي التدفق سعر NPCUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.01 2026-08-16 -$0.01 M 0.01 2026-08-15 -$0.01 M 0.01 2026-08-14 -$0.01 M 0.01 2026-08-13 $0.00 M 0.01 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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