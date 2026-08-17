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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Non-Playable Coin، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Non-Playable Coin، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن NPC

معلومات سعر NPC

ما هو NPC

الوثيقة البيضاء لـ NPC

الموقع الرسمي لـ NPC

اقتصاد توكن NPC

توقعات سعر NPC

سجل NPC

دليل شراء NPC

محول عملة NPC إلى الفيات

عقود NPC الفورية

NPC عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Non-Playable Coin (NPC)

التحليل الفني اليوم لـ Non-Playable Coin (NPC)

توفر صفحة Non-Playable Coin تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ NPC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Non-Playable Coin أدناه.

تغير سعر Non-Playable Coin (NPC)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.005058---10.13%-22.59%-26.89%
اعرف المزيد عن سعر Non-Playable Coin

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Non-Playable Coin

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Non-Playable Coin عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع قوي
بيع 16
حيادي 8
شراء 2
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:حياديبيع 2حيادي 8شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.005106
0.005103
R2
0.005103
0.0051
R1
0.005097
0.005098
PP
0.005095
0.005095
S1
0.005089
0.005091
S2
0.005086
0.005089
S3
0.00508
0.005086

إشارات السوق الخاصة بـ Non-Playable Coin

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.00M
$0.06 M
$0.06 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.00 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.00 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Non-Playable Coin

صافي التدفقسعر NPCUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.01
2026-08-16-$0.01 M0.01
2026-08-15-$0.01 M0.01
2026-08-14-$0.01 M0.01
2026-08-13$0.00 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Non-Playable Coin

تداول أسواق Non-Playable Coin (NPC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Non-Playable Coin المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTNPC
$0.005059
$0.005059$0.005059
-1.67%
16.41M (USDT)
/USDCNPC
$0.005053
$0.005053$0.005053
-1.67%
10.87M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة NPC إلى USD

المبلغ

NPC
NPC
USD
USD

1 NPC = 0.005058 USD

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