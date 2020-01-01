توكنوميكس NOTMEME Agent (NOTMEME) اكتشف الرؤى الرئيسية حول NOTMEME Agent (NOTMEME)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات NOTMEME Agent (NOTMEME) شريك مُدعّم بالذكاء الاصطناعي لتصميم ونشر وإدارة العملات المشفرة. يُمهّد Agent الطريق لمنظومة البلوكتشين على سولانا بأول وكيل مُدعّم بالذكاء الاصطناعي على الإطلاق، مُغيّرًا بذلك طريقة إنشاء التوكن وتداولها. الموقع الرسمي: https://notmemeagent.ai/ الوثيقة البيضاء: https://notmemeagent.ai/NOTMEME_white_paper.txt مستكشف الكتل: https://explorer.solana.com/address/NotMMjBCRGKg1eTZMhiYFbfGJNLj2ZHt6k4fZqchA35 اشتر NOTMEME الآن!

توكنوميكس NOTMEME Agent (NOTMEME) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار NOTMEME Agent (NOTMEME)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00006054 $ 0.00006054 $ 0.00006054 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.000000777 $ 0.000000777 $ 0.000000777 معرفة المزيد عن سعر NOTMEME Agent (NOTMEME)

توكنوميكس NOTMEME Agent (NOTMEME): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس NOTMEME Agent (NOTMEME) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NOTMEME التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NOTMEME التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NOTMEME، استكشف السعر المباشر لتوكن NOTMEME!

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