التحليل الفني اليوم لـ Nomina (NOM) توفر صفحة Nomina تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ NOM، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Nomina أدناه. التسجيل

تغير سعر Nomina (NOM) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.001657 -- -1.84% +13.10% -24.07%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Nomina

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Nomina عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 9 حيادي 6 شراء 11 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 6 حيادي 2 شراء 6 المؤشرات الفنية : شراء بيع 3 حيادي 4 شراء 5 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.001663 0.001662 R2 0.001662 0.001662 R1 0.001662 0.001662 PP 0.001661 0.001661 S1 0.001661 0.001661 S2 0.00166 0.001661 S3 0.00166 0.00166

إشارات السوق الخاصة بـ Nomina صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.23M $3.16 M $3.39 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.22 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.20 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.29 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.28 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Nomina صافي التدفق سعر NOMUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.02 M 0.00 2026-08-16 $0.11 M 0.00 2026-08-15 $0.21 M 0.00 2026-08-14 $0.04 M 0.00 2026-08-13 $0.01 M 0.00 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Nomina (NOM) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Nomina المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT NOM $0.001655 $0.001655 $0.001655 +1.28% 42.62M (USDT) تداول