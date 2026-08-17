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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Nomina، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Nomina، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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ما هو NOM

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التحليل الفني اليوم لـ Nomina (NOM)

التحليل الفني اليوم لـ Nomina (NOM)

توفر صفحة Nomina تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ NOM، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Nomina أدناه.

تغير سعر Nomina (NOM)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.001657---1.84%+13.10%-24.07%
اعرف المزيد عن سعر Nomina

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Nomina

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Nomina عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 9
حيادي 6
شراء 11
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 6حيادي 2شراء 6
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 4شراء 5
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.001663
0.001662
R2
0.001662
0.001662
R1
0.001662
0.001662
PP
0.001661
0.001661
S1
0.001661
0.001661
S2
0.00166
0.001661
S3
0.00166
0.00166

إشارات السوق الخاصة بـ Nomina

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.23M
$3.16 M
$3.39 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.22 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.20 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.29 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.28 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Nomina

صافي التدفقسعر NOMUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.02 M0.00
2026-08-16$0.11 M0.00
2026-08-15$0.21 M0.00
2026-08-14$0.04 M0.00
2026-08-13$0.01 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Nomina (NOM) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Nomina المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTNOM
$0.001655
$0.001655$0.001655
+1.28%
42.62M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة NOM إلى USD

المبلغ

NOM
NOM
USD
USD

1 NOM = 0.001657 USD

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