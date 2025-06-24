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NODEX السعر(NODEX)

USD

مخطط أسعار NODEX (NODEX) المباشر

$0.00145
$0.00145$0.00145
-16.66%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول NODEX

السعر الحالي لـ NODEX (NODEX) اليوم هو 0.00145 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من NODEX إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق NODEX:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 14.81K USD
- تغير سعر NODEX خلال اليوم هو -16.66%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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NODEX أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار NODEX لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0002899-16.66%
30 يوم$ -0.00355-71.00%
60 يوم$ -0.00355-71.00%
90 يوم$ -0.00355-71.00%
تغير سعر NODEX اليوم

سجل اليوم NODEX تغيرًا $ -0.0002899 (-16.66%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر NODEX لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00355 (-71.00%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر NODEX لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد NODEX تغييرًا في $ -0.00355 (-71.00%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر NODEX لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00355 (-71.00%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

NODEX معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار NODEX: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.0012
$ 0.0012$ 0.0012

$ 0.00615
$ 0.00615$ 0.00615

$ 0.85645
$ 0.85645$ 0.85645

-42.00%

-16.66%

-71.00%

NODEX معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 14.81K
$ 14.81K$ 14.81K

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ما هو NODEX ( NODEX )

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توقع سعر NODEX

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل NODEX، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ NODEX؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارNODEX.

سجل أسعار NODEX

يوفر تتبع مسار سعر NODEX معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ NODEX. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار NODEX.

توكنوميكس NODEX (NODEX)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس NODEX (NODEX) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس NODEX والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء NODEX ( NODEX )

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عملة NODEX إلى العملات المحلية

1 NODEX إلى VND
38.15675
1 NODEX إلى AUD
A$0.0022185
1 NODEX إلى GBP
0.0010585
1 NODEX إلى EUR
0.001247
1 NODEX إلى USD
$0.00145
1 NODEX إلى MYR
RM0.006148
1 NODEX إلى TRY
0.057449
1 NODEX إلى JPY
¥0.210018
1 NODEX إلى RUB
0.1136365
1 NODEX إلى INR
0.124584
1 NODEX إلى IDR
Rp23.770488
1 NODEX إلى KRW
1.972783
1 NODEX إلى PHP
0.0824325
1 NODEX إلى EGP
￡E.0.0725725
1 NODEX إلى BRL
R$0.007975
1 NODEX إلى CAD
C$0.0019865
1 NODEX إلى BDT
0.1772045
1 NODEX إلى NGN
2.244571
1 NODEX إلى UAH
0.060494
1 NODEX إلى VES
Bs0.14935
1 NODEX إلى PKR
Rs0.4128585
1 NODEX إلى KZT
0.749737
1 NODEX إلى THB
฿0.0473425
1 NODEX إلى TWD
NT$0.042746
1 NODEX إلى AED
د.إ0.0053215
1 NODEX إلى CHF
Fr0.00116
1 NODEX إلى HKD
HK$0.011368
1 NODEX إلى MAD
.د.م0.0131805
1 NODEX إلى MXN
$0.027579
1 NODEX إلى PLN
0.0052925

NODEX المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ NODEX، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب NODEX الرسمي
مستكشف الكتل

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المبلغ

NODEX
NODEX
USD
USD

1 NODEX = 0.00145 USD

تداول

USDTNODEX
$0.00145
$0.00145$0.00145
-64.64%

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