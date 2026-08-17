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المزيد عن NOCK

معلومات سعر NOCK

ما هو NOCK

الوثيقة البيضاء لـ NOCK

الموقع الرسمي لـ NOCK

اقتصاد توكن NOCK

توقعات سعر NOCK

سجل NOCK

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محول عملة NOCK إلى الفيات

عقود NOCK الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Nock (NOCK)

التحليل الفني اليوم لـ Nock (NOCK)

توفر صفحة Nock تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ NOCK، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Nock أدناه.

تغير سعر Nock (NOCK)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.010166--+8.37%-46.75%-61.50%
اعرف المزيد عن سعر Nock

تدفق رأس المال الخاص بـ Nock

صافي التدفقسعر NOCKUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.01
2026-08-16$0.00 M0.01
2026-08-15$0.00 M0.01
2026-08-14$0.00 M0.01
2026-08-13$0.00 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Nock (NOCK) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Nock المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTNOCK
$0.01016
$0.01016$0.01016
+4.58%
6.81M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة NOCK إلى USD

المبلغ

NOCK
NOCK
USD
USD

1 NOCK = 0.010166 USD

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