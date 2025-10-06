سعر Nobody Sausage المباشر اليوم هو 0.0000000000000341 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي NOBODYETH إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر NOBODYETH بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Nobody Sausage المباشر اليوم هو 0.0000000000000341 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي NOBODYETH إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر NOBODYETH بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Nobody Sausage

Nobody Sausage السعر(NOBODYETH)

السعر المباشر لـ 1 NOBODYETH إلى USD:

$0.0000000000000341
$0.0000000000000341$0.0000000000000341
0.00%1D
USD
مخطط أسعار Nobody Sausage (NOBODYETH) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:55:42 (UTC+8)

معلومات سعر Nobody Sausage (NOBODYETH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.000000000000034
$ 0.000000000000034$ 0.000000000000034
24 ساعة منخفض
$ 0.0000000000000341
$ 0.0000000000000341$ 0.0000000000000341
24 ساعة مرتفع

$ 0.000000000000034
$ 0.000000000000034$ 0.000000000000034

$ 0.0000000000000341
$ 0.0000000000000341$ 0.0000000000000341

$ 0.000000000001263041
$ 0.000000000001263041$ 0.000000000001263041

$ 0.000000000000077209
$ 0.000000000000077209$ 0.000000000000077209

0.00%

0.00%

+1.18%

+1.18%

سعر Nobody Sausage (NOBODYETH) في الوقت الحقيقي هو $ 0.0000000000000341. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NOBODYETH بين أدنى سعر $ 0.000000000000034 وأعلى سعر $ 0.0000000000000341، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNOBODYETH على الإطلاق هو $ 0.000000000001263041، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.000000000000077209.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NOBODYETH 0.00% على مدار الساعة الماضية، 0.00% على مدار 24 ساعة، و +1.18% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Nobody Sausage (NOBODYETH)

No.4366

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 8.79
$ 8.79$ 8.79

$ 14.32K
$ 14.32K$ 14.32K

0.00
0.00 0.00

420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000

420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000

0.00%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Nobody Sausage هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 8.79. العرض المتداول لـ NOBODYETH يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 420000000000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.32K.

سجل سعر Nobody Sausage (NOBODYETH) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Nobody Sausage لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 00.00%
30 يوم$ -0.0000000000000368-51.91%
60 يوم$ -0.0000000000001659-82.95%
90 يوم$ -0.0000000000001659-82.95%
تغير سعر Nobody Sausage اليوم

سجل اليوم NOBODYETH تغيرًا $ 0 (0.00%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Nobody Sausage لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0000000000000368 (-51.91%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Nobody Sausage لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد NOBODYETH تغييرًا في $ -0.0000000000001659 (-82.95%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Nobody Sausage لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0000000000001659 (-82.95%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Nobody Sausage (NOBODYETH)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Nobody Sausage.

ما هو Nobody Sausage ( NOBODYETH )

يمكن لأي شخص أن يكون لا أحد.

متوفر Nobody Sausage على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Nobody Sausage الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين NOBODYETHلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Nobody Sausage على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Nobody Sausage سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Nobody Sausage (USD)

كم ستكون قيمة Nobody Sausage (NOBODYETH) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Nobody Sausage (NOBODYETH) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Nobody Sausage.

تحقق الآن من توقعات سعر Nobody Sausage!

توكنوميكس Nobody Sausage (NOBODYETH)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Nobody Sausage (NOBODYETH) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس NOBODYETH والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Nobody Sausage ( NOBODYETH )

هل تبحث عن كيفية شراء Nobody Sausage؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Nobody Sausage على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة NOBODYETH إلى العملات المحلية

Nobody Sausage المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Nobody Sausage، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Nobody Sausage الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Nobody Sausage

كم يساوي Nobody Sausage (NOBODYETH) اليوم؟
سعر NOBODYETH المباشر في USD هو USD 0.0000000000000341، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر NOBODYETH إلى USD الحالي؟
سعر NOBODYETH إلى USD الحالي هو $ 0.0000000000000341. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Nobody Sausage ؟
القيمة السوقية لعملة NOBODYETH هي $ 0.00 USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن NOBODYETH؟
العرض المتداول لتوكن NOBODYETH هو 0.00 USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ NOBODYETH؟
حقق NOBODYETH سعرًا قياسيًا قدره 0.000000000001263041 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ NOBODYETH؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.000000000000077209 NOBODYETH.
ما هو حجم تداول NOBODYETH؟
حجم تداول NOBODYETH المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 8.79 USD.
هل سترتفع NOBODYETH هذا العام؟
قد يرتفع NOBODYETH هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر NOBODYETH لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:55:42 (UTC+8)

